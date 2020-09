Maeva Ghennam : elle est prête à recourir à la chirurgie esthétique !

Se sentant complexée, Maeva Ghennam a fait part à ses fans qu’elle aimerait diminuer sa poitrine, par l’usage de la chirurgie esthétique.

À 23 ans de sa carrière, la totalité de ses chirurgies lui donne des avantages mais aussi beaucoup de critiques de la part de ses fans.

Maeva Ghennam est une star qui aime se confier

Rappelons-le que Maeva Ghennam est une figure de télé-accrocheuse Marseillaises. C’est une influenceuse qui aime bien partager sa vie dans les moindres détails. Et elle s’est même confiée sur son mur via le site de réseau social de Snapchat.

Se faire belle par tous les moyens

Pendant presque dix ans, Maeva Ghennam a eu recours à la chirurgie esthétique. Et elle continue dans cette voie. Et, maintenant, elle a 23 ans et continuer de procéder ainsi. Pour elle, sa poitrine est gênante qu’il faut diminuer un peu. Elle ne veut pas aussi se montrer lourd à cause des imperfections dans la rue.

La raison de la réduction mammaire

Elle s’est confié à ses fans la raison de refaire la taille de sa poitrine. Elle a maigri et que ses poitrines sont devenues énormes. Cela la gênait tellement, car ses deux locataires deviennent très lourdes à porter. Il ne reste plus donc qu’à s’allonger sut le table de billard pour se faire cuisiner ses seins.

Les observateurs pensent qu’elle sera toujours belle sans recourir à la chirurgie esthétique, mais la lourdeur peut mélanger les choses, et remettre à la bonne place.

Des vergetures sans complexes pour Maeva Ghennam

Et dernièrement, elle publie des photos en bikini pour ces amis où elle montre ses vergetures sur Instagram. Elle avoue qu’elle n’est pas du tout complexé, qu’elle continue de montrer ses rondeurs, ses vergetures et ses limites.

En guise de commentaire, elle a ajoutée qu’elle assume sa couleur de peau. Un propos bien suivi par ses fans.

MCE TV en a posté les commentaires de ses fans, tel que :

Accepté son corps est le plus important.

En plus, sa beauté est plutôt considérée comme un atout.

La chaîne a aussi posté des vidéos qui confirment ces propos.

Maeva Ghennam aime montrer ses courbes

La jeune femme des Marseillaises à Rio aime beaucoup montrer, un peu trop, ses rondeurs. Attirant les hommes dans son filet, quelques fans se sentent bouleversée par elle. Parfois, elle se pose nue pour la bonne cause.

Mais ces raisons la pousse à montrer ses imperfections et les transformer constitue un atout.