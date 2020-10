Jessica Thivenin : elle nous parle de sa vie de couple avec Thibault Garcia

Jessica Thivenin avoue sur son compte Instagram qu’elle est heureuse avec son compagnon Thibault Garcia. Elle en a profité pour publier une photo de sa petite famille sur son mur.

Rappelons que Jessica Thivenin a été surtout connue de sa participation dans la téléréalité Les Marseillais à Rio. Grâce à de nombreuses apparitions, en 2017, elle est la personnalité française la plus connue sur Instagram, devant Nabila. Ensuite, en 2019, elle et son mari sont devenus des influenceurs célèbres.

Jessica Thivenin avoue que Thibault Garcia a assuré

La belle Jessica Thivenin a fait part de sa relation de couple sur son mur. Elle est heureuse et s’épanouit au côté de son beau gosse Thibault Garcia. Ce dernier était à son chevet, lorsqu’elle était malade et avait besoin de son mec.

Il s’occupait même de son régime alimentaire, de son traitement et de la prise des médicaments quotidiens. Elle trouve ça trop choux et elle en a profité pour faire part à ses fans.

Jessica Thivenin confie tout sur sa vie de couple

Sur Instagram, elle avoue être bien chérie pendant sa maladie. Et d’ajouter que son mari est le genre de mec idéal qui sait tout faire et a assuré de ces petites intentions qui font bon de vivre. Elle, qui rêvait de cette vie-là, se sent satisfaite au côté de son beau gosse, attentionné, galant et fidèle.

Jessica Thivenin est une femme heureuse

Elle a ajouté que son mari est l’homme qu’elle na jamais eu, fidèle, galant, gentil et tout ce qu’une femme désire. Nageant dans le bonheur, ces deux couples sont aussi en pleine forme pendant les sorties en plage.

Elle a de la chance

Tous les jours, elle remercie Dieu d’avoir ce beau mari et ce petit garçon. Elle avoue ne pas envier les vies de stars telles que Kim Kardashian. Maintenant, elle coule la belle vie au côté de Thibault qui lui sourit chaque jour.

Les problèmes de jalousie

Bien qu’elle se sente épanouie au côté de sa famille, les fans se demandent si elle n’est pas jalouse de Carle Moreau. Sa parole évocatrice plein d’amour ne serait-ce pas une provocation à l’encontre de Carla Moreau. Mais, elle affirme ne pas avoir affaire avec elle avec ses discours et ses révélations.

La vie de couple a rendu Jessica Thivenin mature

En remerciant Dieu tous les jours, elle affirme que :