Découverte en 2003 grâce à la Nouvelle Star, Amel Bent saura affirmé sa popularité grâce à sa très célèbre chanson Ma philosphie qui parle entre autre de la force que les personnes issues de classe moyenne et d’origine mixées ont besoin pour faire face aux aléas de la vie.

C’est d’ailleurs un thème qu’elle réutilise dans certaines chansons, faisant preuve qu’elle ne se laissera jamais abattre.

Découvrez les sublimes photos d’Amel Bent

Bien des années plus tard, nous la retrouvons dans un autre télécrochet The Voice, mais cette fois, c’est elle qui sera le juge et qui pourrait offrir à un jeune espoir la chance qu’elle a elle-même reçue bien des années avant.

Sublimes dans deux tenues (l’une blanche, l’autre dans des couleurs orangées au souvenir de plage) elle pose rayonnante et somptueuse, rappelant son hommage à Aznavour grâce à un titre bien inspiré.

Découvrez sa beauté et sa joie de vivres dans ces sublimes photos.

Révélant son côté glamour avec une pose séduisante, un maquillage léger qui révèle la beauté de ses yeux et de son teint, elle révèle une tenue orange et percutante, attirant immédiatement les yeux sur sa grâce. Jeter un coup d’œil à sa classe inégalable.

Rappelant son passé et sa pugnacité, sa joie de s’être battue pour devenir l’artiste qu’elle est aujourd’hui, Amel Bent encadre des photos d’elle pleine de vie, de force et d’un message fort à livrer aux générations à venir et tous ceux qui pourraient baisser les bras.

Soutenez sa carrière, sa décision et ses rêves à travers ses images fortes.