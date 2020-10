Agathe Auproux : une photo d’elle sans culotte fait le buzz sur Instagram !

Une photo d’Agathe Auproux avec une très belle robe fait le buzz sur les réseaux sociaux. A-t-elle une culotte ou bien pas sur cette photo ?

Une photo d’Agathe Auproux sur Instagram

Agathe Auproux publie une nouvelle photo d’elle qui suscite la réaction des internautes. Ce n’est pas pour la première fois qu’Agathe Auproux fait le buzz sur la toile. Néanmoins, comparativement aux autres photos, elle a eu plus de like cette fois-ci.

En effet, sur le cliché, elle se révèle plus rayonnante et resplendissante que jamais dans une superbe robe d’une couleur rose qui lui va à merveille. Cette robe expose plus l’originalité de sa beauté. En dépit de cette beauté, la belle robe cachait une autre réalité.

Pour certains de ses fans, la jeune femme ne porterait rien en dessous alors que les autres ne l’ont pas remarqué. Bien que cela ait suscité des critiques ça et là, on enregistre un nombre important de like: plus de 80 000 en seulement 5 jours. Les autres publications de la journaliste atteignent rarement ces chiffres.

La vie d’Agathe Auproux avant Instagram

Agathe Auproux est née le 17 octobre 1991 à Guéret ; issue d’un père buraliste et d’une mère d’origine vietnamienne. Au Lycée Pierre-Bourdan, elle obtient son baccalauréat ES avant de partir s’installer à Toulouse pour la poursuite de ses études.

En dépit du divorce de ses parents, elle eu une enfance très agréable et heureuse. Une fois à Toulouse, elle entame une licence LLCE qu’elle complète avec un bachelor de marketing et de communication internationale à l’ISEG. Dès lors, à la fin de sa licence, elle réalise son stage au sein de la rédaction des Inrockuptibles. Ce qui lui permet de faire ses premiers débuts dans l’émission 19h30 Sport de Canal + Sport.

En Février 2017, elle fait son apparition en tant qu’experte médias sur le plateau de Touche pas à mon poste ! de C8. Quelques temps après, précisément le 4 décembre 2019, elle informe les internautes de son arrêt de collaboration avec H2O Productions sur Instagram. Elle quitte les émissions Touche pas à mon poste ! et Balance Ton poste ! pour se consacrer à d’autres projets.

Des polémiques autour de la jeune femme

En raison des anciens messages postés sur son compte Twitter, elle fait l’objet d’une polémique. Cependant, selon certains internautes Agathe Auproux est à la fois raciste et homophobe. De plus, sa photo pour le magazine Le Tag Parfait explique ce fait.

Cette dernière répond aux attaques et critique les femmes enceintes. Ainsi, la belle demoiselle se défend de toute opinion raciste et homophobe puis déplore les réactions déclenchées par ses postes. On la soupçonne d’être la maîtresse de Cyril Hanouna.

Voici sa réplique: » Aujourd’hui, quand tu es une meuf jeune, que tu fais tes débuts dans la télévision, c’est forcément parce que t’as s… un mec ou que t’as couché avec quelqu’un d’autre« . Grâce à cette phrase, elle rejette ce soupçon.

Agathe Auproux et son état de santé

Le 11 mars 2019, la Légende annonce sa maladie au public : le lymphome hodgkinien. Néanmoins, elle se remet complètement de son cancer le 25 juin 2019. Conséquemment, elle publie un livre qui décrit sa vie pendant son traitement.

En résumé, les photos d’Agathe Auproux suscitent toujours la réaction des internautes en bon ou en mal. Sa dernière publication justifie cette thèse.