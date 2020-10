Alix (Koh-Lanta) : ses fans réagissent à sa dernière photo sur Instagram !

La candidate de la dernière saison de Koh Lanta Alix a posté une photo sur Instagram qui n’a pas manqué de faire réagir ses abonnés. La jeune femme a en effet posté une photo d’elle topless.

Mais si la candidate de Koh Lanta a posé ainsi, c’est pour une bonne raison. C’est en effet pour le mois d’octobre rose, c’est-à-dire le mois consacré à la sensibilisation au cancer du sein, que la jeune femme a participé au chalenge.

Alix est une aventurière de Koh-Lanta courageuse

Fin août 2020, les aficionados de l’émission Koh Lanta ont pu découvrir la dernière saison, « Les 4 terres » et ses vingt-quatre nouveaux candidats. La nouveauté de cette saison, chaque équipe représente la région des aventuriers (Est, Nord, Ouest, Sud).

Alix a commencé le jeu en représentant le sud. La jeune femme venant des Bouches-du-Rhône a su s’imposer et est finalement devenue le capitaine de l’équipe des jaunes.

Dans le dernier épisode, le candidat et papa Aubin a été éliminé et a quitté l’aventure. Lui qui était pourtant un allié remarquable d’Alix a dû partir alors qu’il avait réussi à éviter sa sortie du jeu lors des éliminations précédentes en utilisant le collier d’immunité qu’il possédait. En attendant la suite des aventures, le suspense est palpable.

Une femme engagée pour la bonne cause

Alors que le tournage de l’émission est terminé, les candidats de l’émission sont évidemment présents sur les réseaux sociaux. Alix a d’ailleurs pris une photo pour sensibiliser les femmes à propos du cancer du sein. On peut en effet la voir de dos sa brassière fièrement brandie dans les airs. Elle appelle toutes les femmes à se faire dépister ou du moins à se faire suivre. Elle publie:



Mesdames, à partir de 25 ans, faites-vous dépister. Chaque année, depuis plus de 30 ans, la campagne de prévention Octobre Rose vise à sensibiliser les femmes sur le cancer du sein et les invite à se faire dépister. Alix

Octobre rose, un mois consacré au cancer du sein

Le mois d’octobre est depuis quelques années consacré à l’octobre rose, c’est-à-dire la campagne de sensibilisation et de prévention sur le cancer du sein. Le défi est de poster une photo pour rappeler qu’il est important de surveiller sa poitrine. En effet, un cancer pris à temps peut-être soigné.

En tous cas, la communauté de la candidate a évidemment bien reçu cette initiative engagée. Beaucoup l’ont félicitée pour ce geste fort. C’est toujours un excellent choix que d’utiliser sa notoriété pour la bonne cause. Surtout quand on sait que le cancer du sein concerne malheureusement un grand nombre de femmes. On félicite donc Alix pour ce geste intelligent.