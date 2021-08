Depuis le début de semaine, de nombreux Français sont obligés d’utiliser régulièrement leur Pass Sanitaire afin de prouver leur vaccination. En effet celui-ci est devenu obligatoire dans tous les lieux de loisirs comme les bars, les restaurants, les cinémas, les musées ou encore les salles de sport.

Découvrez comment gagner du temps en affichant votre QR Code directement sur l’écran d’accueil de votre téléphone.

Pour cela, la démarche est très simple, il suffit d’utiliser les widgets présents dans vos iPhone.

A vous le QR Code présent au même titre que vos applications préférés, directement sur votre iPhone.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)

Découvrez la marche à suivre

Voici l’astuce très simple à mettre en place :

Sur l’appli Tous Anti Covid, mettez votre certificat de vaccination en favoris en cliquant sur le petit coeur (utilisez le certificat de votre 2ème vaccination pour prouver votre schéma vaccinal complet) Rendez-vous sur la page d’accueil de votre iPhone, et appuyez longuement sur votre écran jusqu’à ce que vos applications « vibrent » Cliquez alors sur le petit « + » en haut à gauche de votre écran pour accéder au menu des widgets Trouvez l’application « Tous Anti Covid » parmi celles proposées, et choisissez le plus grand format disponible Placez ensuite ce widget sur la page que vous souhaitez et ça y est, votre QR Code est directement accessible en déverrouillant votre iPhone !

Voici une image du rendu sur un iPhone. Bien évidemment, nous avons masqué le QR Code pour les besoins de cet article, mais celui-ci s’affiche en clair, directement à la place du texte « QR Code ».

Attention cependant, cette astuce ne fonctionne qu’avec la version 3.7.0 de l’application Tous Anti Covid. Si vous possédez une version antérieure, n’hésitez pas à faire la mise à jour de l’application directement via votre Apple Store.

Grâce à cette mise à jour, le widget permet d’afficher directement le QR Code, ce qui est une belle avancée et une très bonne idée. Les contrôles se faisant de plus en plus nombreux, il est toujours utile de l’avoir le plus rapidement possible, en évitant de nombreux clics. La fonction Carnet de l’application permettait déjà de mettre en favoris un certificat de vaccination, ce qui faisait économiser à l’utilisateur quelques clics. Maintenant avec cette astuce, même plus besoin de vous rendre dans l’appli, le QR Code est visible simplement et rapidement !

Vous pouvez maintenant gagner du temps lors de toutes vos sorties en ayant toujours votre pass sanitaire à portée de main !