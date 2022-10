Assurer un jeune conducteur est parfois un véritable casse-tête, notamment en raison des différents paramètres à prendre en compte lors de la souscription de l’assurance. Les premiers contrats d’assurance d’un jeune conducteur étant parfois véritablement onéreux, il peut être compliqué de trouver le bon compromis entre le prix idéal et les différents avantages de l’assurance. Pour cela, il est donc essentiel d’effectuer bien des comparaisons entre les différents produits sur le marché, afin d’opter pour la meilleure solution, que cela soit en termes de prix ou de couverture.

Comment assurer un jeune conducteur ?

Alors comment assurer un jeune conducteur afin de lui offrir une couverture complète lors de ses premières virées en voiture ? Bien souvent, les parents préfèrent assurer le véhicule à leur nom en ajoutant leur enfant en second conducteur. Cette subtilité, largement utilisée pour les jeunes conducteurs, permet donc de faire bénéficier aux jeunes conducteurs, des tarifs avantageux de leurs parents, en raison notamment de leur expérience de conduite. Car, il est important de le rappeler, une assurance sera de moins en moins chère pour un conducteur avisé qui n’aura pas commis d’accidents durant son parcours d’assuré. Cependant, cette solution, si elle s’avère très intéressante dans l’instant présent, celle-ci ne l’est pas particulièrement sur le long terme.

POURQUOI ASSURER UN JEUNE CONDUCTEUR EN SON NOM ?

Alors, si la solution la moins onéreuse dans un premier temps, est de souscrire à une assurance pour le jeune conducteur sous le nom des parents, celle-ci n’est pas une solution véritablement viable dans le temps pour le nouveau conducteur. Alors pourquoi souscrire à une assurance directement au nom du jeune conducteur ? Tout simplement car en l’assurant directement à son nom, celui-ci pourra bénéficier du système bonus/malus lui permettant de bénéficier d’un tarif de plus en plus intéressant au fil du temps. En effet, le système des assurances françaises est fait tel de manière à récompenser les conducteurs n’ayant pas eu d’accidents pendant leur année. Ainsi, en cas d’absence de sinistres durant l’année d’assurance, l’assuré bénéficiera d’un bonus permettant de légèrement réduire le montant annuel de l’assurance. A contrario, si l’assuré est à l’origine d’un sinistre durant l’année de souscription, celui-ci bénéficiera d’un malus sur le montant de son assurance annuelle : le prix de son assurance sera alors plus élevé.

Pourquoi souscrire à une assurance tout risque pour un jeune conducteur ?

S’il existe plusieurs types d’assurances pour les conducteurs, la plus grande différence réside entre l’assurance tout risque et l’assurance au tiers. En effet, l’assurance tout risque prendra en charge un grand nombre de situations et permettra une réelle sécurité en cas de sinistre, ce qui n’est pas le cas pour une assurance au tiers, bien trop limitative. Ainsi, les premières sorties en voiture pouvant être une véritable nouveauté pour le jeune conducteur, il est important de miser sur une assurance tout risque afin d’apporter une véritable protection au conducteur novice, bien plus souvent exposé dans les accidents de la route, notamment en raison de son expérience nouvelle.