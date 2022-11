Le VGP est obligatoire pour tous les accessoires et pour tous les appareils de levage. Si vous travaillez au quotidien avec un chariot élévateur, vous avez probablement déjà entendu parler du VGP. Découvrez la liste des points de contrôle du chariot élévateur pour la Vérification Générale Périodique.

Qu’est-ce que la Vérification Générale Périodique ?

Si votre activité professionnelle vous amène à travailler quotidiennement avec des accessoires ou avec des appareils de levage, vous avez certainement déjà entendu parler du VGP. Ce dernier est comparable au contrôle technique d’une voiture, mais il s’applique au chariot élévateur. C’est une visite de contrôle obligatoire pour un chariot élévateur.

C’est une étape indispensable pour la sécurité dans l’entreprise. Effectivement, elle a pour objectif de détecter les anomalies présentes sur un chariot élévateur qui pourraient causer de l’insécurité ou un accident. Elle a pour but d’assurer la sécurité au travail. La Vérification Générale Périodique découle de l’arrêté du 1er mars 2004 et de l’article R. 4323-23 et 24 du Code du travail (vérifications des appareils et accessoires de levage). Bien que ce contrôle soit souvent perçu comme contraignant de par sa fréquence (semestriel) et son exigence, c’est un gage de sécurité.

Quels sont les points de contrôle du VGP chariot elevateur ?

Lors d’un VGP sur un chariot élévateur, voici les points de contrôle qui sont pris en compte pour détecter de potentielles anomalies :

Le contrôle statique (examens visuels de l’appareil) : les freins, les limiteurs, les calages, les câbles, les chaînes de charge, l’usure apparente des différents éléments… Le contrôle dynamique (examens par essais du fonctionnement) : la descente de charges, les freins, les mouvements, le limiteur de charge, le limiteur du mouvement de renversement…

Tout comme un contrôle technique, plusieurs éléments sont également pris en compte : la marque, le nombre de kilomètres affiché au compteur, le modèle ou encore l’état général de l’appareil.

Qui peut effectuer la Vérification Générale Périodique du chariot élévateur ?

Le responsable de la structure est responsable de ce contrôle obligatoire. Un manquement à cette obligatoire peut entraîner de lourdes sanctions pour le chef d’entreprise. D’autant plus si un accident se produit sur le lieu de travail et que la cause provient d’une anomalie sur l’appareil. La prise en charge par l’assurance sera probablement impossible. Le responsable s’expose à une amende de 3750€ pour ce manquement.

Il devra également fournir certains documents indispensables au vérificateur :

Le certificat de conformité de l’engin

La notice d’utilisation et de montage

Les caractéristiques techniques de l’appareil

Le carnet de maintenance tenu à jour

Les anciens rapports des Vérifications Générales Périodiques effectuées

Il doit impérativement être effectué par une personne qualifiée qui peut être interne ou externe de l’entreprise. En effet, il existe des sociétés agréées pour effectuer le VGP ou une personne interne peut être compétente pour l’effectuer. Cette personne doit être compétente dans le domaine de la sécurité au travail et de la prévention des risques. L’inspection du travail met à disposition une liste de professionnels pouvant effectuer le VGP.