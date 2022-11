Quel cadeau original offrir à une femme à Noël ? Nos idées !

Le kit de création de cyanotypes

Noël approche à grands pas. Comment trouver un cadeau original qui comblera votre chérie, votre maman, votre fille ou encore une amie ? Cette sélection de cadeaux pour femme vous aidera à choisir le présent qui fera mouche à coup sûr.

Ce coffret original et complet permet de créer de véritables cyanotypes. Le cyanotype est une ancienne technique photographique monochrome qui utilisait uniquement la couleur bleue, le cyan d’où est tiré son nom. Ce coffret permettra de réaliser des œuvres d’art personnelles. Il contient le matériel nécessaire ainsi qu’un livret détaillé pour se familiariser avec cette technique.

Le terrarium végétal

Cet atelier permet d’apprendre à composer soi-même un écosystème végétal à l’intérieur d’un bocal en verre. Celui-ci, avec ses 40 cm de hauteur et son diamètre de 20 cm, trouvera tout naturellement sa place dans une maison. Ce paysage miniature est constitué de terre, de sable et de végétaux.

La cheminée portable pour intérieur et extérieur

C’est un cadeau idéal pour insuffler une ambiance cocooning. Cette cheminée de table fonctionne au bioéthanol et s’utilise dedans et dehors. Le splendide tourbillon de flammes, dans son tube en verre, est reposant voire hypnotisant. Son réservoir permet une heure de chauffe.

Le rouleau à pâtisserie intelligent

Pâtisser devient un jeu d’enfant grâce à ce rouleau magique. Ses trois anneaux amovibles permettent de réaliser trois épaisseurs de pâtes. Il suffit d’installer aux extrémités du rouleau à pâtisserie l’anneau choisi pour, au choix, dégrossir et égaliser la pâte, réaliser des biscuits et chaussons ou encore des pizzas et des tartes. Fini les loupés et les irrégularités !

Créer son parfum personnel

Cette activité originale permet de créer son propre parfum avec l’aide d’un nez tout en affinant ses sens et en s’initiant aux mystères des parfums. La parfumeuse aura le choix entre 180 notes de parfums provenant toutes de la célèbre maison Galimard à Grasse, parfumeur depuis 1747. À l’issue de cet atelier, la bénéficiaire repartira avec un flacon de 30 ml, fruit de sa création.

Une huile de massage au CBD

Pour une parenthèse de détente, rien de mieux qu’un massage ! Cette huile de massage au CBD, imaginée et élaborée en France, convient parfaitement bien. Le CBD est connu pour ses nombreuses qualités dont la plus convoitée, son pouvoir antistress. Ce flacon de 100 ml contient, entre autres, de l’huile de graines de chanvre, de l’huile de coco, du beurre de karité et du cannabidiol.

Les bombes de bain

Ces bombes de bain sont fabriquées manuellement au Québec via des produits du jardin et vegans. Enrichies en huiles essentielles et également en huile de riz, elles constituent la panacée d’un moment de détente. Plongés dans l’eau, ces pavés laissent s’échapper leurs fleurs et leur parfum pour que le bain se transforme en moment de pur bonheur. Il existe 5 modèles de bombes pour des plaisirs variés.

Nous espérons que ces quelques idées vous permettront de faire un choix éclairé pour un Noël parfait !