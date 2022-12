Alerte Météo Vigilance Neige et Verglas dans 33 départements – ce qu’il faut savoir sur les équipements obligatoires pour votre voiture

Le froid s’abat un peu partout, en particulier dans la moitié nord de notre pays, à tel point que douze départements métropolitains sont en “Alerte vigilance orange neige -verglas“. Sur une bonne partie du territoire, les températures chutent et le froid s’installe avant l’heure. Anticipant cet hiver rude, qui a donc commencé et nous prend par surprise, le gouvernement avait déjà mis en place, depuis 2021, une obligation pour les automobilistes d’équiper leurs véhicules, afin de réduire au maximum les accidents dus à la présence de neige ou de verglas sur la chaussée.

Que se passe-t-il en France ? Vigilance Neige dans 33 départements

Aujourd’hui, 33 départements de la moitié nord de la France sont placés en “vigilance orange neige verglas”. Le risque de pluies verglaçantes est avéré en Bretagne comme dans le Nord des pays de la Loire, de même qu’en Auvergne- Rhône-Alpes. La chute rapide des températures fait craindre à la fois de nombreux ralentissements de circulation comme des accidents. Attention, donc, si vous devez faire des trajets, en particulier ce soir après le coucher du soleil, dans ces 33 départements :

Côtes-d’Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Manche, Calvados, Mayenne, Sarthe, Eure-et-Loir, Eure, Orne, Essonne, Paris, Yvelines, Val-d’Oise, de Seine-et-Marne, Marne, Aube, Haute-Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Oise, Seine-Maritime, Yonne, Loiret, Aisne, Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Qui est concerné par l’obligation d’équiper sa voiture en cas de neige ?

La “loi Montagne II” de 2021 oblige toute personne se trouvant au volant de sa voiture, dans une zone montagneuse,

de s’équiper : soit de pneus neige soit de pneus toute saison

ou d’avoir des chaussettes à neige ou bien des chaînes à portée demain – dans le coffre – pour pouvoir les installer dès que nécessaire

Ce sont 34 départements métropolitains qui sont concernés par cette nouvelle disposition légale. Si à l’heure actuelle, il a été décidé qu’aucune amende ne serait distribuée cette année pour cause de non-respect de ce nouveau texte, en revanche tout change début 2023. En effet dès 1er janvier 2023, tout automobiliste ne respectant pas les principes listés ci-dessus sera sanctionné d’une amende de 250€. Alors autant anticiper et se renseigner d’ores et déjà en vue d’acheter ce qu’il faut pour sa voiture, pour être prêt le moment venu.

Voici la liste des départements concernés par cette loi : l’Ain, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Bas-Rhin, le Cantal, le Doubs, la Drôme, la Haute-Garonne, la Haute-Loire, les Hautes-Alpes, la Haute-Saône, la Haute-Savoie, les Hautes-Pyrénées, le Haut-Rhin, l’Isère, le Jura, la Loire, la Lozère, la Moselle, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Savoie, le Tarn, le Territoire de Belfort, le Var, le Vaucluse et les Vosges.

Pourquoi faut-il respecter « Montagne II » dès aujourd’hui ?

Si aucun décret n’est encore pris pour soumettre les automobilistes à l’amende de façon systématique, le texte existe bel et bien et a, lui, déjà été validé. C’est pourquoi une personne qui conduit une voiture qui n’est pas munie de pneus spécifiques et qui ne dispose pas de chaînes ni de chaussettes à neige dans son véhicule, pourra être confronté à une compagnie d’assurance rétive à prendre en charge les frais occasionnés, en cas d’accident en montagne qui serait dû aux intempéries.

En plus de cela, si “Montagne II” existe, c’est aussi pour mettre en garde les usagers de la route, pour les prévenir qu’ils prennent un risque et qu’il n’y a qu’une seule façon d’éviter les accidents de la route, c’est de se protéger. En parallèle, il faut savoir que si la France prend des dispositions, ses voisins aussi. Dès lors, si vous devez aller, comme chaque année, skier à l’étranger, il faudra absolument vous renseigner sur les nouvelles réglementations en vigueur là où vous avez vos habitudes.