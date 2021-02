Voici nos astuces pour enlever les taches de myrtille. En tarte, en confiture, ou sous forme de boisson, lorsque la catastrophe s’est produite il est déjà trop tard (ou presque), votre vêtement est taché, et cela ne passe pas inaperçu. Si les taches de myrtille sont aussi redoutables, ce n’est pas pour rien.

En effet, ces baies bleues et noirâtres étaient jadis utilisées comme colorant. Les pigments de couleur rouge-violet (les anthocyanes) sont particulièrement abondants dans ce fruit, ce qui explique la ténacité de la tache et la difficulté de la faire disparaître.

Voici nos astuces contre les taches de myrtille

Surtout, lorsque le mal est fait, n’attendez pas afin d’éviter que les pigments s’imprègnent dans les fibres du tissu.

En règle générale, vous devez humidifier une éponge propre sous l’eau bien chaude et y verser abondamment du jus de citron. Avec l’éponge, retirez aussitôt le surplus de confiture et de fruits, et tamponnez doucement la tache avant de placer le tissu à la machine. Mais suivant le type de textile, les méthodes peuvent légèrement différer.

Enlever les taches de myrtille sur du textile

Sur un textile synthétique par exemple, il est préférable de frotter la tache à l’aide d’un coton imbibé d’alcool avant de le mettre en machine (le savon et le jus de citron fonctionnent aussi).

Sur du coton, surtout s’il est coloré, préférez un chiffon imbibé de jus de citron. Mais s’il est blanc, astiquez-le avec un linge dans une bassine d’eau de javel diluée (sans oublier d’utiliser des gants), avant de le mettre en machine.

Sur un jeans, frottez plutôt avec une éponge d’eau savonneuse, toujours avant de l’introduire dans votre machine à laver.

Enfin, pour la laine cette fois, imbibez une éponge de vinaigre froid, rincez-la et frottez délicatement sur la zone à traiter, avant de mettre la laine en machine, tout en veillant à utiliser un programme adapté pour ce textile délicat.

Quoi qu’il en soit, le jus de citron reste très adapté pour l’ensemble de ces textiles et vos taches disparaitront !

Alors, ne craignez plus les taches de myrtille !