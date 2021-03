Voici les 4 aliments que vous devez arrêter de manger pour avoir un ventre plat.

Nous les filles on est toujours en train de chercher des solutions miracles pour garder la ligne, on voudrait manger tout ce que l’on souhaite sans prendre le moindre kilo mais dans la réalité, les choses sont un peu moins faciles et il faut surveiller son alimentation.

En effet, il y a des aliments qui ne vont pas vous rendre service et qui vont vous faire « gonfler » en un rien de temps… voici le petit guide de ce qu’il faut absolument bannir pour garder votre ventre plat.

4 choses à bannir pour avoir un ventre plat

Les boissons sucrées

On ne le dira jamais assez mais si vous avez soif, la meilleure solution et la plus efficace reste de boire de l’eau. Pour avoir un ventre plat, oubliez donc tous les sodas ou autres jus de fruits déjà pressés en bouteilles, ils sont bourrés de sucres ajoutés et n’apporteront rien de bon à votre corps.

Pour quelques secondes de plaisir, ils laisseront des traces de leur passage à votre ventre.

Les féculents à chaque repas

Les féculents c’est bon, oui, mais seulement une fois par jour ! Contenant une forte teneur en glucides, ils sont longs à digérer pour votre organisme et ne vous donneront pas une sensation de légèreté.

Dites bye-bye au pain blanc, pâtes, pommes de terre, haricots blancs, lentilles, … pour obtenir un ventre plat

Les aliments gras

Qu’ils contiennent beaucoup de graisses ou qu’ils soient carrément passer dans un bain de friture, ils seront vos ennemies pour conserver ce joli ventre plat que vous avez eu tant de mal à obtenir.

Les mauvaises graisses iront directement se loger dans votre corps et apporteront un coté disgracieux à votre silhouette.

Les biscuits et bonbons

Ils regroupent tout ce dont on a parlé plus haut, sucre, gras, … cela a beau être très bon en goût, c’est très mauvais pour la santé et pour garder un ventre plat.

Si vous ne pouvez vraiment pas vous en passer, essayez de limiter très fortement leur consommation.