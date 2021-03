Enfin des trucs efficaces pour ne plus avoir un pull en laine qui gratte ! D’habitude, ce sont nos pulls les plus chauds qui grattent le plus, n’est-ce pas ? Lorsque l’on veut porter fièrement l’écharpe qu’on a tricotée, on se retrouve toujours avec un cou couvert de plaques rouges.

Tellement la laine nous démange, qu’elle peut créer tout au long de la journée une sensation d’inconfort ! Et pourtant, on a froid, que faire ? La laine a besoin d’être adoucie…

Et grand-mère sait très bien comment s’y procéder pour éloigner les rougeurs et démangeaisons.

Découvrez les astuces pour ne plus avoir un pull en laine qui gratte !

Mettre le pull au congélateur

Vous dites quoi ? Aussi farfelu que cela paraît, le congélateur est le moyen rapide pour ne plus avoir un pull en laine qui gratte. Et pour cause ? Le froid a le pouvoir d’adoucir cette matière échauffante. Il vous suffit de glisser votre pull qui démange dans un sac en plastique allant au congélateur. Vous verrez qu’après ça votre pull ne va plus vous donner des sensations d’inconfort lorsque vous le portez.

Et la prochaine fois, préférez les matières en laine plus douce telles que la laine d’agneau ou le cachemire. Ça ira tout à fait aux personnes à peau sensible !

Laver le pull avec de la glycérine

Encore un autre conseil insolite de grand-mère, et pourtant ça marche pour ne plus avoir un pull en laine qui gratte ! La glycérine est un adoucissant qui rend votre pull naturellement agréable à porter après le lavage.

Oui, car il faudrait mettre un peu de glycérine dans l’eau de lavage pour adoucir la matière de votre laine. Optez pour un lavage doux si vous mettez votre vêtement en machine, sinon évitez de le tordre pour ne pas le déformer si vous le lavez à la main.

Lorsque vous le faites sécher, mettez-le à plat sur une serviette et à l’air libre. Et voilà comment ne plus avoir un pull en laine qui gratte !