Découvrez quelle est la fréquence idéale à laquelle laver votre jean. Si le jean fait partie des pièces incontournables de notre garde-robe, la manière de l’entretenir fait très souvent débat.

Si certains soutiennent que c’est un vêtement comme un autre qui doit être lavé après chaque utilisation, d’autres sont convaincus du contraire.

Quelle est la fréquence idéale à laquelle laver son jean ?

Rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur l’entretien de vos vêtements en jean.

Quand laver son jean ?

Que ce soit en pantalon, en robe ou encore sous forme de veste, le jean fait partie des matières les plus tendances. Cependant, même si nous aimons beaucoup porter du jean, nous ne savons pas forcément toujours de quelle manière l’entretenir.

Si vous avez tendance à laver votre jean dès que vous l’avez porté une journée, ce n’est pas la bonne solution. Et oui, il se trouve que la fréquence à laquelle laver son jean n’est pas forcément celle à laquelle on s’attend.

En effet, laver votre vêtement en jean préféré trop régulièrement risque de l’abimer. C’est pourquoi, les experts recommandent d’espacer les lavages pour augmenter la durée de vie du jean.

La fréquence de lavage optimale d’un jean serait en fait seulement d’une fois par mois. Le jean est une matière à la fois épaisse et solide, il n’est donc pas nécessaire de la nettoyer aussi souvent que votre robe longue en lin par exemple.

De plus, le lavage risque de fragiliser les fibres du vêtement et de ternir la couleur du jean. En espaçant vos lavages, vous ferez des économies et protégerez l’environnement. Cela vous évitera donc de gaspiller de l’eau mais aussi de dépenser de l’argent pour remplacer votre jean qui se serait usé trop rapidement.

Si une fois par mois vous paraît trop peu, il existe d’autres manières d’entretenir son jean entre les différents lavages.

Pour certaines personnes, laver son jean une fois par mois est impensable. Alors, il existe tout de même quelques petites astuces pour le rafraîchir entre deux lavages.

Vous pouvez, bien entendu, utiliser des sprays spécialement créés pour protéger votre jean des bactéries et lui apporter de la fraîcheur.

Nos astuces naturelles pour préserver son jean

Mais il existe aussi quelques astuces plus naturelles pour préserver votre vêtement en jean préféré. Par exemple, une fois que vous avez porté votre jean, vous pouvez le déposer dans un sac plastique et le laisser reposer quelques heures dans votre congélateur.

C’est un bon moyen pour le prévenir des bactéries et le garder propre plus longtemps.

Si vous avez vraiment besoin de le passer en machine, choisissez un programme basse température et évitez le sèche-linge.