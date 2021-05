Nos astuces pour savoir comment arrêter de se ronger les ongles. 33 % des Français affirment se ronger régulièrement les ongles. C’est donc un problème courant.

Généralement, c’est le stress qui en est responsable. Se ronger les ongles peut rapidement devenir une habitude.

Cependant, avoir les ongles dans un tel état n’est pas très esthétique. Certaines personnes considèrent même que c’est repoussant.

Heureusement, il existe des astuces à mettre en place pour arrêter rapidement.

Utiliser du vernis amer pour arrêter de se ronger les ongles

Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous ronger les ongles même avec du beau vernis ? Essayez le vernis amer. C’est une technique qui est connue depuis des décennies et qui a fait ses preuves.

Ce type de vernis se trouve facilement en pharmacie ou sur Internet. Toutefois, il faut en appliquer régulièrement pour que le vernis garde son goût si particulier.

Faire une belle manucure

Si vous avez de belles mains, vous allez vouloir les garder en bon état le plus longtemps possible. Dès que vous avez un peu de temps, limez-vous les ongles, appliquez du vernis et mettez de la crème hydratante sur vos mains.

Vous pouvez éventuellement vous rendre dans un salon. Si vous accordez du temps et de l’argent à vos ongles, vous n’allez certainement pas avoir envie de tout gâcher pour quelques secondes de plaisir.

Traiter les éléments déclencheurs

Vous ressentez le besoin de vous ronger les ongles suite à un événement ou à une émotion. Pour éviter de détruire vos mains, vous devez traiter ces éléments. Vous le faites lorsque vous vous ennuyez ?

Trouvez une occupation. Vous vous attaquez à vos ongles lorsque vous êtes stressé ? Trouvez un autre moyen de vous détendre.

Mâcher un chewing-gum

Si vous pensez vous ronger les ongles parce que vous avez besoin d’avoir quelque chose dans la bouche, prenez un chewing-gum à mâcher.

Se fixer des objectifs pour arrêter de se ronger les ongles

Si vous avez l’habitude de vous ronger les ongles depuis plusieurs années, vous n’allez pas pouvoir cesser du jour au lendemain. Fixez-vous des objectifs à atteindre. Vous pouvez démarrer par laisser pousser l’ongle du pouce puis les autres.

Vous pouvez également fonctionner avec des repères temporels : vous commencez par 3 jours sans vous ronger les ongles, puis une semaine, puis deux, etc.

Garder les ongles courts

Plus vos ongles seront longs, plus vous allez être tenté de vous ronger les ongles. Gardez les courts un maximum de temps. Lorsque vous ne pensez même plus à vos ongles, vous allez pouvoir envisager la possibilité de les laisser pousser davantage. Chaque millimètre est une victoire.