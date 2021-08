Cela n’aura sans nul doute échappé à personne : depuis début 2020, les Français et le monde entier font face à une pandémie qui semble sans fin. En effet, le coronavirus nous a touché de plein fouet après s’être développé en Chine, à Wuhan.

Ce virus, qui reproduit plus ou moins les symptômes d’une grippe, a déjà fait de nombreux morts à travers toute la planète.

Après plusieurs confinements où la population a dû drastiquement restreindre ses sorties, les gouvernements mondiaux ont tous cherché une meilleure solution, qui n’impacterait pas trop l’économie notamment.

C’est ainsi que dès le départ, de nombreux chercheurs du monde entier se sont réunis et ont mutualisé leurs connaissances pour créer un vaccin, à une vitesse qui n’avait jamais été atteinte avant.

La guerre des vaccinés et des « antivax »

S’en est suivi une politique de communication et d’incitation à se faire vacciner dans la plupart des pays. En Europe, nul besoin de rappeler que la France compte la population parmi les plus réticentes à faire confiance aux vaccins. Cette campagne n’a donc pas eu les résultats escomptés.

En cause : la rapidité de création de ce vaccin, le fait qu’il soit toujours officiellement en phase de test, la peur d’effets secondaires, etc.

Les deux camps s’écharpent chaque jour sur les réseaux sociaux, entourés de fake news où il devient difficile pour le citoyen lambda de démêler le vrai du faux, sans oublier la récupération politique, à quelques mois des prochaines élections présidentielles.

Un durcissement de la campagne : le « pass sanitaire »

Cette campagne de sensibilisation n’ayant pas suffit, le gouvernement a décidé de passer à l’étape supérieure et de créer un « pass sanitaire », sésame attestant d’un schéma de vaccination complète ou d’un test PCR négatif afin de pouvoir accéder aux lieux publics de divertissements tels que les bars, restaurants, cinémas, salles de sports.

Ce pass sanitaire a été très mal reçu par une partie de la population, choqué de voir une restriction de libertés telle que celle-ci en France.

Les nouvelles annonces de Gabriel Attal

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, s’est exprimé récemment pour tenir les Français au courant des futures étapes en ce qui concerne le coronavirus.

Dès septembre : les personnes à risque, sous-entendu les personnes âgées ou présentant des comorbités, auront accès à une 3ème dose. Il semblerait en effet que l’efficacité des 2 doses commencerait à se réduire pour les populations ayant été vaccinées en premier, c’est à dire entre janvier et mars 2021. Une campagne de rappels est donc mise en place.

A partir de mi-octobre : les tests PCR ne seront plus remboursés par la sécurité sociale comme ils le sont actuellement. En pratique, cela veut dire qu’il ne sera plus possible d’aller se faire tester pour pouvoir aller au restaurant, ou du moins plus « gratuitement ». Ce test pourra toutefois toujours être remboursé s’il est prescrit par un médecin.

Il faut également noter que le gouvernement a demandé d’étendre le pass sanitaire à certains centres commerciaux. En effet, dans les régions où le taux d’incidence est particulièrement élevé, il a été demandé aux préfets de rendre le pass obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20 000m2 et de rétablir le port du masque obligatoire.

Ces mesures viennent s’ajouter à des contrôles aux frontières renforcés et à un confinement durci en Guadeloupe, comme c’est déjà le cas en Martinique. Depuis le début de cette crise, les territoires d’Outre-mer semblent en effet plus touchés.

Avec ces nouvelles annonces, le gouvernement espère pousser la population à se faire vacciner, mais nul doute que cela créera encore beaucoup de frictions dans le camp des antivaxx ou des anti pass sanitaire, opposé à ces restrictions de leur liberté.