Comment choisir le bon dentiste en Turquie ? Nos conseils

Selon une étude récente, un français sur deux aurait peur d’aller chez le dentiste. Le stress et l’angoisse avant et pendant un soin dentaire sont, quant à eux, un sentiment qu’on tous déjà éprouvé.

Si vous envisagez de voyager pour des soins dentaires, ce sentiment est encore plus exacerbé : votre temps est limité et vous n’avez pas droit à l’erreur. Autrement dit, si vous choisissez le mauvais dentiste vous n’aurez ni le temps ni les moyens pour un plan B.

Cet article va vous guider dans votre quête du dentiste idéal pour vous. Nous évoquerons également les différents prix proposés en Turquie et comment vous pouvez avoir les meilleurs soins au meilleur prix en Turquie.

Comment trouver un bon dentiste en Turquie

Trouver le bon dentiste en Turquie n’est pas une mince affaire, surtout lorsque vous visitez le pays pour la première fois. Mais avec un peu de recherche, vous allez sans doute trouver le dentiste idéal pour vous.

Selon les experts de la clinique dentaire Dentakay, vous devez:

Vérifiez ses qualifications et son expérience :

Il est essentiel de vérifier les qualifications et l’expérience du dentiste que vous envisagez. Vous pouvez le faire en consultant son site web ou en demandant ses références. Un bon dentiste doit être titulaire d’un diplôme de dentiste délivré par un établissement réputé et avoir plusieurs années d’expérience dans ce domaine.

Consultez les critiques et les évaluations :

Lire les critiques et les évaluations du dentiste que vous envisagez de consulter peut-être un bon moyen d’évaluer la qualité de ses services. Vous pouvez consulter son site web, ses pages sur les réseaux sociaux ou les sites web d’évaluation de tiers pour voir ce que d’autres patients ont à dire sur leur expérience.

Vérifiez les services proposés :

Il est important de vérifier les services offerts par le dentiste. Certains dentistes se spécialisent dans certains domaines, comme l’orthodontie ou la dentisterie esthétique. Assurez-vous que le dentiste que vous choisissez offre les services dont vous avez besoin. Il peut être parfois plus judicieux d’opter pour une clinique où des dentistes de toutes les spécialités collaborent.

Tenez compte de l’emplacement et de l’accessibilité :

Lorsque vous choisissez un dentiste, il est essentiel de tenir compte de son emplacement et de son accessibilité. Choisissez un dentiste bien situé et facile d’accès depuis votre hôtel et/ou les transports en commun. Les visites chez le dentiste peuvent être longues et fatigantes, il est préférable d’éviter les longs trajets après vos rendez-vous.

Recherchez un équipement et une technologie modernes :

Avoir des appareils modernes et une technologie de pointe n’est pas toujours gage d’une meilleure prise en charge, mais ils peuvent améliorer la qualité du traitement dentaire que vous recevez. Recherchez un dentiste qui utilise des équipements et des technologies modernes pour vous assurer de recevoir les meilleurs soins possibles.

Demandez des recommandations :

Si vous ne savez pas quel dentiste choisir, demandez à votre famille, à vos amis ou à vos collègues de vous recommander un dentiste. Ils pourront peut-être vous recommander un dentiste avec lequel ils ont eu une expérience positive. Faites toutefois attention aux influenceurs qui sont généralement payés pour donner des avis positifs.

Prix des dentistes en Turquie

L’un des facteurs les plus importants qui font que les prestations dentaires en Turquie se distinguent est la différence de prix par rapport à d’autres pays, en particulier les pays occidentaux. Mais à quoi est réellement dû ce contraste dans les prix ?

Les frais généraux sont moins élevés : L’une des principales raisons pour lesquelles les dentistes en Turquie ont des prix différents est que leurs frais généraux sont moins élevés. Les dentistes turcs n’ont pas à payer autant de frais de loyer, de services publics et d’autres dépenses que leurs homologues d’autres pays. Ils peuvent donc proposer leurs services à moindre coût.

Subventions publiques : Le gouvernement turc subventionne largement les services de santé, y compris les services dentaires. Cela signifie que les dentistes en Turquie peuvent offrir leurs services à un coût inférieur puisqu’ils reçoivent une aide financière du gouvernement.

Marché concurrentiel : La Turquie compte de nombreux dentistes et le marché est très concurrentiel. Les dentistes doivent donc proposer des prix compétitifs pour attirer les patients. Cette situation est bénéfique pour les patients, qui peuvent comparer les prix et choisir l’option la plus abordable.

Taux de change : Les taux de change entre la Turquie et d’autres pays jouent également un rôle dans la différence de prix. Par exemple, si la monnaie de votre pays est l’euro ou le dollar, vous pouvez économiser de l’argent en vous faisant soigner en Turquie.

Qualité des soins : Malgré des prix moins élevés, les dentistes turcs fournissent des soins dentaires de grande qualité. De nombreux dentistes turcs ont reçu leur éducation et leur formation dans des pays occidentaux et utilisent les technologies et les équipements les plus récents dans leurs cliniques.

Prix des soins dentaires en Turquie

On entend souvent dire qu’il revient moins cher de soigner ses dents en Turquie, mais rien n’est plus explicite que les chiffres.

Voici une liste des prix des soins dentaires les plus communément pratiqués en cabinet dentaire en Turquie :

Consultation dentaire : Une consultation dentaire en Turquie coûte généralement entre 10 et 20 euros. Elle comprend un examen approfondi des dents, des gencives et de la bouche, ainsi qu’une discussion sur les problèmes dentaires éventuels.

Détartrage dentaire : Un détartrage des dents en Turquie coûte entre 20 et 40 euros. Il consiste à éliminer la plaque dentaire et le tartre accumulés sur les dents et les gencives, et à polir les dents pour un sourire plus éclatant.

Blanchiment des dents : Les traitements de blanchiment des dents en Turquie coûtent généralement entre 50 et 100 euros, selon le type de traitement choisi. Vous pouvez opter pour des traitements de blanchiment en cabinet ou pour des kits de blanchiment à domicile.

Obturations : Le coût des obturations dentaires en Turquie peut varier en fonction de la taille et de l’emplacement de la cavité. En moyenne, un plombage en Turquie coûte entre 30 et 50 euros.

Traitement du canal radiculaire : Le traitement du canal radiculaire en Turquie peut coûter entre 100 et 200 euros par dent. Ce traitement est nécessaire lorsque le nerf ou la pulpe de la dent est infecté.

Couronnes dentaires : Le coût des couronnes dentaires en Turquie varie entre 100 et 300 euros, en fonction du matériau utilisé et de la complexité de la procédure. Les couronnes sont utilisées pour restaurer les dents endommagées ou cariées.

Implants dentaires : Le prix des implants dentaires en Turquie varie entre 500 et 1 000 euros par implant. Il s’agit d’une intervention chirurgicale au cours de laquelle un pilier en titane est inséré dans l’os de la mâchoire pour remplacer une dent manquante.

Conseil pour choisir le meilleur dentiste en Turquie au meilleur prix :

Voici quelques conseils pour vous aider à trouver le meilleur dentiste au meilleur prix en Turquie :