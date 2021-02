Voici nos astuces naturelles pour soulager un coup de soleil. Les coups de soleil font partie des inconvénients de l’été et si on adore s’exposer aux rayons chauds de l’astre solaire, on apprécie beaucoup moins les brûlures ressenties quand la peau est trop rouge.

On vous propose des astuces qui permettront de goûter au joie du bain de soleil, de parfaire votre bronzage, sans trop craindre les mauvaises surprises du lendemain.

Voici nos astuces naturelles pour soulager un coup de soleil

Pomme de terre râpée et eau froide

Voici un truc qui soulage la sensation de brûlure très rapidement. Il faut passer la peau brûlée sous l’eau froide puis y appliquer une pomme de terre préalablement râpée en la recouvrant avec un linge humide.

Le bien être est immédiat et le coup de soleil ne sera plus qu’un mauvais souvenir.

De l’eau de javel qui aspire la chaleur

C’est une astuce donnée par une infirmière et qui a fait ses preuves. Il suffit de mettre de l’eau de javel non diluée dans un récipient et de tremper avec un essuie-tout que l’on pose sur le coup de soleil. L’essuie-tout va se mettre à chauffer et la peau en dessous se rafraîchit.

Quand l’essuie-tout est chaud, il faut recommencer l’opération et cela jusqu’à ce que le papier reste froid. L’intérêt de cette méthode est qu’elle évite également à la peau de peler.

Concombres ou vinaigre

Pour apaiser la brûlure consécutive au coup de soleil, vous pouvez appliquer sur la peau du jus de concombre frais ou des compresses d’eau vinaigrée (vinaigre avec un peu d’eau) qui apportent un réel soulagement.

Peaux de tomates

Un autre moyen à fabriquer avec ce que l’on trouve dans la cuisine : des peaux de tomates qui s’appliquent sur la peau directement.

On les change au fur et à mesure qu’elles sèchent.

Pommade au jaune d’œuf

En battant un jaune d’œuf et en l’étalant sur la peau brûlée vous pourrez combattre le coup de soleil. Il faut laisser sécher la mixture sur la peau et la rincer à l’eau claire au bout de deux heures.

Si la brûlure est plus profonde, on peut recommencer l’opération plusieurs fois.