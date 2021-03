L’apparition des boutons sur la langue, bien que bénigne est un phénomène à ne pas négliger. Leur aspect et leur couleur dépend de la cause.

Ils peuvent recouvrir juste une partie de la langue ou toute la surface de cet organe sensible. Quoi qu’il en soit, grand-mère vous propose onze remèdes pour les soigner.

Voici nos remèdes naturels contre les boutons sur la langue

Origines des boutons sur la langue

Les boutons sur la langue ne sont pas très intéressants. D’ailleurs ils peuvent être accompagnés de douleurs. Leur apparition peut être due à plusieurs raisons. Il convient de mieux connaitre leur origine pour mieux les combattre. Ils peuvent provenir entre autres :

Des aphtes : ce sont des ulcères affectant environ 17 % de la population au cours de sa vie. Ces petits ulcères se forment le plus souvent à l’intérieur de la bouche, et très fréquemment sur la face interne de la langue.

De la varicelle : C’est une maladie infectieuse atteignant le plus souvent l’enfant, particulièrement le bébé. Elle se manifeste entre autres par des boutons sur la langue, que ce soit sur le bout ou sur toute la langue.

De la nutrition : Une mauvaise qualité de l’alimentation peut conduire à l’apparition des boutons sur la langue. Ces boutons traduisent notamment une carence en vitamine ou une anémie, etc. La consommation régulière d’aliments trop gras peut également être une cause des boutons sur la langue.

De la consommation de drogues, d’alcool et du tabagisme.

D’une infection sexuellement transmissible

Des produits de soins buccaux non appropriés à base de fortes concentrations de produits chimiques agressifs.

Onze remèdes de grand-mère pour soigner les boutons sur la langue

Pour traiter les boutons sur la langue, le remède conseillé peut dépendre de la maladie originelle. D’une manière générale, l’hygiène buccale s’avère être la première chose à faire. Il faut apporter plus de précautions aux produits que vous employez pour vos soins de bouche. Nous vous conseillons les produits ayant une composition naturelle.

Le miel

Les vertus du miel sont multiples. Utilisé au début par les Grecs et Romains pour soigner des blessures et infections, le miel a été l’objet de nombreuses recherches scientifiques. Plusieurs travaux ont porté sur ses propriétés antibactériennes.

Ce produit naturel accélère la cicatrisation et peut de ce fait être utilisé efficacement dans le traitement des boutons sur la langue. Il vous suffit d’appliquer un peu de miel sur la région affectée de votre langue. Répétez l’opération plusieurs fois dans la journée et faites confiance aux propriétés curatives du miel.

Le peroxyde d’hydrogène

Il s’agit d’un composé chimique aussi connu sous le nom d’eau oxygénée. En plus d’être un bon agent de blanchiment, il est utilisé pour ses propriétés antiseptiques. Il est efficace pour lutter contre les bactéries anaérobies, donc propice aux traitements buccaux.

Pour le traitement, le peroxyde d’hydrogène est associé à une quantité égale d’eau chaude. Ce mélange est ensuite mis sur les boutons à l’aide de coton propre. Après un temps d’attente d’environ deux minutes, rincez la bouche avec de l’eau tiède. En effet, il est conseillé un nettoyage prompt car le peroxyde d’hydrogène peut endommager les nouvelles cellules. Répétez ensuite l’opération plusieurs fois dans la journée.

Le basilic

Le basilic est une plante aromatique connue pour son utilisation dans la cuisine italienne. Il possède des propriétés antifongique, antivirale et antibactérienne. Son huile essentielle possède aussi des propriétés anti-inflammatoires. Il est déconseillé d’utiliser l’huile essentielle en cas de grossesse, d’allaitement ou chez les enfants de moins de six ans.

Pour l’employer dans le traitement des boutons sur la langue, une fois les feuilles soigneusement lavées, mâchez-les et avalez. Accompagnez d’un peu d’eau tout en prenant le soin de répéter l’opération deux fois par jour pendant trois à quatre jours.

Le bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude est connu pour ses propriétés cicatrisantes et antibactériennes. En diminuant l’acidité, il réduit l’inflammation. En le mélangeant avec de l’eau, il transforme les cellules responsables de l’inflammation. Le traitement est donc évident : Il s’agira d’ajouter une cuillère à café du produit blanc à un verre d’eau tiède et gargarisez pendant quelques minutes.

Au lieu de la solution, vous pouvez aussi opter pour une pate que vous appliquerez sur les boutons (en mélangeant une petite cuillère de bicarbonate à un peu d’eau). Après quelques minutes, rincez la bouche avec de l’eau tiède. Reprenez l’opération trois à quatre fois par jours, autant de jours qu’il faudra.

Le sel

L’utilisation du sel dans le traitement des infections est possible. Il réduit l’inflammation et la douleur et permet également de lutter contre les bactéries. Dans un verre d’eau, faites la dissolution d’une cuillère à café de sel. Laissez la solution agir dans la bouche pendant environ trente secondes.

Au lieu de cette solution, vous pouvez directement appliquer le sel sur les boutons pendant une minute avant de rincer avec de l’eau chaude. Vous pouvez reprendre l’opération quatre à cinq fois par jour, autant de jours qu’il faudra.

Le curcuma

L’une des principales utilisations du curcuma est pour soulager les douleurs dues aux maladies inflammatoires. Il peut être utilisé pour ses vertus cicatrisantes, antibactériennes et antiinflammatoire connues. Dans le cas des boutons sur la langue, le traitement consiste à ajouter une demi-cuillérée à café de la poudre, soit à du miel ou à une tasse de lait.

Dans l’option du miel, après avoir appliqué le mélange sur les boutons, attendez pendant trois minutes et rincez avec de l’eau chaude. Vous aurez à reprendre l’opération trois à quatre fois par jours, normalement durant juste quelques jours.

Aliments riches en vitamines B

C’est très important pour vous de contrôler votre alimentation. Une carence en vitamine B peut conduire à l’apparition prononcée de boutons sur la langue. Pour traiter donc, pensez aux aliments riches en vitamine B comme les avocats, les bananes, le lait, le fromage, le yaourt, les œufs, etc.

Le poivre de Cayenne

Il est principalement utilisé pour apaiser les douleurs. En cas d’inflammation de la langue, il peut s’avérer très efficace. Pour l’utiliser, faites une pate lisse en mélangeant un peu de la poudre de poivre de Cayenne avec un peu d’eau.

A l’aide de votre doigt propre ou d’un coton tige propre, appliquez cette pate sur la partie de votre langue atteinte par les boutons. Sans vous laisser intimider par les éventuelles sensations de picotement, répétez l’opération deux à trois fois par jour, autant de jours qu’il faudra.

Le gel d’aloe vera

L’aloe vera est beaucoup employé dans le cosmétique. Les propriétés anti-inflammatoires de son gel peuvent s’avérer efficace dans le traitement des boutons sur la langue. Il vous suffira d’extraire dans un premier temps le gel de la feuille d’aloe vera que vous avez.

Ce gel une fois appliqué sur la zone concernée de la langue doit agir pendant cinq minutes environs. Avec de l’eau tiède, rincez votre bouche et répétez l’opération plusieurs fois par jours pendant trois à quatre jours.

Le tea tree ou arbre à thé

L’huile essentielle du tea tree est reconnue pour ses propriétés antivirales, antifongiques et antiseptiques. Elle peut être utilisée pour la lutte contre les boutons, dans le cas d’espèces, ceux de la langue.

Vous aurez à mélanger ou diluer quelques gouttes de l’huile essentielle extraite avec un peu d’eau. Servez-vous du mélange pour des bains de bouche deux fois par jours pendant quelques jours.

L’huile de coco

L’huile de coco est un produit que vous pouvez utiliser pour traiter vos premiers signes de boutons sur la langue. Cette huile possède des propriétés anti-inflammatoires connues. Vous vous en servirez en gargarisme pendant un moment. Vous pouvez reprendre l’opération plusieurs fois dans la journée.

En conclusion :

Les boutons sur la langue ne sont pas une fatalité. Grand-mère vous propose plusieurs remèdes pour les contrer efficacement, la plupart étant des remèdes naturels. Puisqu’il vaut mieux prévenir que guérir, vous devez faire attention à de petites habitudes que vous avez et qui peuvent faciliter leur apparition.

Faites attention aux médicaments et produits de bains de bouche que vous utilisez. L’alcool et le tabac vous exposent également au développement de ces boutons. Enfin, votre alimentation est capitale.

Des carences comme celles en vitamine B peuvent aussi vous exposer. Tous les remèdes naturels pour soigner les boutons sur la langue sont à votre portée. Nous espérons qu’ils vous seront utiles.