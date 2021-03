L’arrivée du printemps suggère également l’arrivée du pollen, ainsi que les allergies au pollen et soucis qui y sont liés.

Heureusement pour les personnes souffrant d’allergie, les allergies au pollen ne sont pas nouvelles et il existe plusieurs façons de se soigner.

Remèdes naturels contre les allergies au pollen

Se soigner dès les premiers signes

Il est important de se soigner au plus tôt, dès la manifestation des premiers symptômes, tels que les démangeaisons du nez, le nez bouché ou qui coule, ou des picotements au niveau des yeux.

Étant donné que le degré de sévérité des allergies varie selon les individus, il est conseillé de vérifier auprès d’un médecin si l’utilisation d’un antihistaminique ou de corticoïdes est préconisée. Vous pourrez ensuite contacter une pharmacie, comme Illicopharma pour des médicaments anti-allergies.

Dans certains cas, l’utilisation de remèdes naturels peut être une excellente alternative.

3 remèdes naturels contre les allergies au pollen

Une tisane d’ortie et de menthe poivrée

Cette boisson à base d’ortie et de menthe poivrée possède des vertus thérapeutiques intéressantes, pour combattre les allergies au pollen. En effet, la feuille d’ortie est un antihistaminique naturel efficace.

En d’autres termes, elle permet de bloquer la production naturelle d’histamine par le corps. En y ajoutant des feuilles de menthe poivrée, en infusion, vous obtiendrez un mélange énergisant. De plus, cette infusion peut soulager l’arthrite et l’insomnie.

Pour réaliser cette infusion, mettez une cuillère à café de menthe séchée, ainsi qu’une cuillère à café de feuilles d’ortie séchées, dans une tasse. Rajoutez de l’eau bouillante et laissez infuser durant 10 à 15 minutes. Si le goût ne vous convient pas, rajoutez un peu de miel pour l’adoucir.

Un jus d’agrumes frais

Cette boisson à base de citrons et d’oranges, est très riche en vitamine C, qui est un histaminique naturel. En sus, la vitamine C vous fournira de l’énergie pour stimuler votre système immunitaire.

Pour réaliser ce jus, il vous suffit d’extraire le jus d’un demi-citron et celui de deux oranges. Mettez-le au réfrigérateur durant quelques heures. Si vous voulez adoucir votre jus d’agrumes, rajoutez une cuillerée de miel.

Du thé vert avec du poivre de Cayenne

Depuis longtemps, cette épice est utilisée pour traiter les congestions, les allergies au pollen et les rhumes. D’après le Dr. Clifford Basset, un allergologue et immunologiste de l’Université de New York, les épices comme le poivre de Cayenne et le piment contiennent de la capsaïcine. Ce composé contribue à réduire la congestion nasale.

Afin de concocter cette boisson, il vous suffit de préparer une tasse de thé vert. Rajoutez-y une pincée, ou une demi-cuillerée à café de poivre de Cayenne, quand le thé est en train de bouillir. Laissez votre boisson bouillir durant une minute et c’est prêt.