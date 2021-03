Découvrez les remèdes naturels pour soigner un ongle incarné. Affection très douloureuse, le panaris, ou « ongle incarné » est une inflammation d’un doigt ou d’un orteil.

Très souvent il s’agit d’un ongle qui repousse vers l’intérieur, mais cela peut venir aussi d’une blessure ou d’une écharde.

Voici un remède pour soigner un ongle incarné

faites chauffer une casserole d’eau

trempez y un oignon, après lui avoir retiré son enveloppe.

sans laisser bouillir, laissez l’oignon frémir.

retirez le de l’eau, l’ouvrir en deux, puis laisser refroidir.

enfermez votre doigt blessé dans l’oignon, et laissez agit dix minutes.

Réitérez le remède tous les jours.

Autre remède pour soigner un ongle incarné

Cette méthode demande une longue préparation mais qui se conserve

– il faut mettre dans un bocal des pétales de lys dans de l’alcool à 90 degrés que vous laisserez macérer. Le bocal doit avoir un couvercle hermétique si possible et rajouter un film étirable afin d’éviter que l’alcool ne s’évapore rapidement.

– lorsqu’il y a un mal blanc : du pu sécrété par votre ongle incarné ou panaris mettre un pétale macéré sur le « mal » le soir, envelopper d’une compresse le doigt et le pétale puis d’un adhésif, ne serrez pas trop pour laisser respirer mais suffisamment pour ne pas perdre le bandage durant la nuit,

– renouveler si nécessaire jusqu’à ce que le pu sorte entièrement de la plaie.

– bien faire le niveau d’alcool régulièrement afin que les pétales soient toujours recouverts de liquide. L’avantage c’est que vous conservez la préparation plusieurs années.

Une lime à ongle pour soigner un ongle incarné

pour contrer un ongle incarné vous pouvez prendre une lime à ongle et limer le centre de votre ongle. L’effet produit sera que les bords de l’ongle qui rentrent dans la chair auront tendance à se resserrer au centre de l’ongle, libérant suffisamment de tension dans l’ongle pour éviter à ce dernier de meurtrir les chaires.

Si toutefois l’ongle continue de vous faire du mal allez chez le médecin. C’est rapide et vous tiendrez le lit pendant une semaine. De quoi faire un repos intensif.