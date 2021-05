Découvrez nos astuces contre le maskné. Depuis l’arrivée de la crise sanitaire, porter un masque est devenue une habitude quotidienne pour nous protéger et protéger ceux qui nous entourent. Pourtant, ce geste n’est pas anodin pour notre peau.

Si bien qu’une nouvelle problématique est apparue dans le monde de la beauté, le maskné.

En effet, nous sommes nombreuses à voir apparaitre des imperfections sur notre peau à cause du port du masque. Heureusement, il existe des solutions pour faire disparaitre ces boutons disgracieux.

Découvrez vite toutes les astuces pour lutter contre le maskné

Pourquoi le masque favorise-t-il les imperfections ?

En portant un masque chaque jour, nombreuses sont les femmes à avoir vu apparaître davantage d’imperfections sur le bas de leur visage. En effet, les boutons vont alors se localiser autour de la zone couverte par le masque, c’est-à-dire le menton, le nez ou les contours de la bouche.

C’est ce qu’on appelle le maskné, une contraction du mot masque et du mot acné.

Selon plusieurs professionnels de la peau, le masque va créer ce qu’on appelle de l’acné mécanique. Ainsi, des imperfections vont se développer en raison du frottement du masque contre la peau.

Cet effet est accentué par la zone du bas du visage qui est particulièrement riche en glandes sébacées. De plus, l’humidité et la chaleur entrainées par le port du masque ne vont faire qu’empirer les choses.

Il existe pourtant des astuces simples pour lutter contre le maskné, en changeant simplement quelques gestes dans sa routine beauté.

Pour lutter contre le maskné, vous devez intégrer des produits bien spécifiques dans votre routine beauté.

De l’huile essentielle comme remède contre le maskné

Ainsi, vous devez privilégier des actifs qui ont fait leur preuve contre les imperfections. Vous pouvez, par exemple, utiliser des soins à base d’huile essentielle d’arbre à thé ou d’acide salicylique.

Utilisez du charbon et de l’argile

Pour compléter votre routine quotidienne, vous pouvez réaliser un masque au charbon ou à l’argile une fois par semaine. Ce soin va purifier votre peau en profondeur.

Faite un gommage contre le maskné

Vous pouvez également réaliser un gommage pour unifier votre teint. Les gommages chimiques à base d’AHA ou de BHA sont particulièrement efficaces et moins abrasifs que les gommages contenant des grains.

Une bonne hydratation pour soigner le maskné

N’oubliez pas non plus de bien hydrater votre peau, sans quoi elle risque de produire davantage de sébum pour se protéger et vous verrez apparaître de nouvelles imperfections sur votre visage. Une fois débarrassée de vos imperfections, essayez la tendance du Crystal skin pour une peau éclatante.