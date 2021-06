On se les transmet de mère en fille et ils n’ont plus rien à prouver. De quoi parlons-nous ? Des remèdes naturels de grand-mère bien sûr.

Zoom sur cinq maux d’été soulagés par des remèdes 100 % naturels et économiques.

découvrez 5 remèdes naturels indispensables pour l’été

Soulager les piqûres d’insectes

Moustiques, aoûtats, araignées, ces petites bêtes peuvent gâcher votre été. Le classique vinaigre blanc ou le vinaigre de cidre sont souverains pour toutes les piqûres d’insectes.

La raison : leur importante concentration en acide acétique. Imbibez une compresse de vinaigre pur et l’appliquer sur la zone qui a été piquée.

Soulager les coups de soleil

Le coup de soleil est, sans conteste, le désagrément emblématique de l’été. Le gel des feuilles d’aloe vera possède des vertus à la fois hydratantes et régénérantes.

Ce gel soulagera votre peau de la sensation de chaleur engendré par le coup de soleil. De plus, il hydratera votre peau malmenée par les rayons solaires et contribuera à sa régénération.

Éviter une déshydratation avec les remèdes naturels

La déshydratation intervient quand vote corps perd davantage de fluides qu’il n’en absorbe. Rester hydraté l’été est primordial pour la santé. Vous pouvez facilement préparer une solution de réhydratation orale maison.

Mettre 4 tasses d’eau dans une petite bouteille et y ajouter 6 cuillères à café de sucre (ou cassonade) et ½ cuillerée à café de sel. Mélangez jusqu’à dissolution complète. Buvez régulièrement de cette solution au cours de la journée.

Soigner une mycose des pieds avec de la javel

L’eau de javel est antibactérienne et antifongique et, à ce titre, tue tous les microbes. Une fois par semaine, effectuez ce rituel après avoir lavé vos pieds à l’eau et au savon. Versez 30 ml d’eau de javel dans une bassine et ajoutez 3 litres d’eau tiède.

Plongez vos pieds (ongles coupés) dans ce mélange pendant 10 minutes. Vous devriez venir à bout d’une mycose des pieds avec de la javel en 4 semaines et d’une mycose des ongles d’orteils en 5 mois. Bien évidemment, à la moindre irritation de la peau ou brûlure, cessez de suite ces bains de pied.

Prendre soin de votre peau l’été

Le soleil, la mer et le sable dessèchent la peau du visage et du corps. L’huile d’amande douce est un des remèdes naturels qui lui donnera la douceur dont elle a besoin sans laisser derrière elle de film gras car la peau l’absorbe aisément. Elle s’utilise sur la peau directement ou diluée dans l’eau du bain