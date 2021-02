Comptant parmi les problèmes de peau les plus fréquents, les points noirs apparaissent généralement sur le dos, le décolleté et au niveau de la zone T du visage, qui correspond au nez, au front et au menton.

Qu’est-ce que les points noirs ? Comment les prévenir ? Et surtout, quels sont les remèdes efficaces naturels pour y remédier ? Voilà autant de questions auxquelles nous allons répondre.

Astuces pour se débarrasser des points noirs

Qu’est-ce que les points noirs ?

Peu esthétiques, les points noirs, ou comédons, sont de petits amas de graisse qui apparaissent lorsque les pores de la peau ou follicules sont obstrués par la sécrétion excessive de sébum, une substance sécrétée par les glandes sébacées.

C’est au contact de l’air que le comédon s’oxyde et prend cette couleur foncée, d’où l’appellation de point noir.

Pour prévenir l’apparition des points noirs, il convient d’avoir une bonne hygiène au quotidien. Pour ce faire :

Nettoyer votre peau, matin et soir, avec un savon doux ;

Privilégiez les dermo-cosmétiques non comédogènes ;

Démaquillez-vous correctement tous les jours ;

Buvez suffisamment d’eau ;

Veillez à avoir une alimentation saine et variée c’est-à-dire manger de tout mais en quantités adaptées.

Si malgré ces conseils, les points noirs ne cessent d’apparaître, sachez qu’il existe quelques astuces naturelles qui vous permettront d’en venir à bout.

Faites un bain de vapeur

Le bain de vapeur a tendance à ouvrir les pores et à libérer toutes les impuretés. Pour profiter de ces bienfaits, versez de l’eau frémissante dans un bol, couvrez-vous la tête d’une serviette et penchez votre visage au-dessus du bol pendant environ 10 minutes.

Une fois vos pores bien ouverts, pressez le point noir entre deux mouchoirs ou deux cotons-tiges puis désinfectez votre visage avec une solution antiseptique.

Tamponnez vos points noirs de jus de citron

Antiseptique naturel, le jus de citron est efficace pour éliminer les bactéries responsables des points noirs. Pour ce faire, pressez un citron afin d’en retirer son jus.

Diluez ensuite une mesure de jus de citron dans trois mesures d’eau puis appliquez cette lotion sur les comédons à l’aide d’un coton. Laissez sécher et rincez à l’eau après 30 minutes.

Important : en raison des propriétés photosensibilisantes du citron, évitez l’exposition au soleil pendant et juste après le soin.

Appliquez un masque à l’argile verte

Privilégiez de l’argile verte en tube et prête à l’emploi que vous étalerez de manière uniforme en prenant soin d’éviter les zones sensibles et fragiles telles que les yeux et la bouche. Laissez sécher avant de rincer abondamment à l’eau tiède.

Utilisez un tire-comédons

Semblable à une mini-cuillère percée d’un trou, le tire-comédons, est un instrument parfaitement étudié pour retirer les points noirs et autres impuretés. En effet, une pression courte et rapide suffit pour éliminer en douceur l’excès de sébum et enlever les impuretés.

Pour une efficacité optimale, veillez à dilater au préalable les pores de votre peau avec de l’eau chaude. Enfin, n’oubliez pas de désinfecter à l’alcool le tire-comédons avant et après chaque utilisation.