Découvrez nos astuces naturelles pour soulager une insolation. Dès que l’été revient, on a hâte de se mettre au soleil et de profiter de ses bienfaits.

Cependant, une trop grande exposition au soleil peut provoquer coups de soleil ou insolation. Cette dernière n’est pas à prendre à la légère et, en cas de forte insolation, notamment avec les enfants, il ne faut pas hésiter à faire appel à un médecin.

Pour les cas moins graves, on peut soulager l’insolation en utilisant quelques petits trucs.

2 astuces naturelles pour soulager une insolation

Vinaigre et alcool camphré pour soulager une insolation

Lorsque l’on se trouve face à une personne qui souffre d’une insolation, il faut réagir rapidement pour que cela ne s’aggrave pas. Tout d’abord, il faut mettre la personne à l’ombre et la faire boire abondamment si cela est possible.

On peut lui appliquer sur le visage et le cou des lotions rafraîchissantes par exemple en utilisant du vinaigre blanc. On doit ensuite frictionner les jambes et la poitrine du malade avec de l’alcool camphré ce qui permettra au corps de réguler sa température et soulagera les douleurs.

Faire monter les bulles pour soulager une insolation

Voici un truc qui a été testé plusieurs fois avec succès. Il s’agit de prendre un grand verre d’eau fraîche. On place sur le dessus du verre un mouchoir en tissu que l’on a plié en 9 afin d’avoir une bonne épaisseur.

On maintien le tissu sur le verre avec un élastique. On peut alors appliquer le verre tête en bas sur la tête de la personne souffrant d’insolation. Au bout de quelques instants, on verra des bulles monter dans le verre comme dans une coupe de champagne.

Il faut ensuite faire tourner le verre toujours en contact avec la peau et attendre qu’il n’y ait plus de bulles qui montent. En général, au bout d’une vingtaine de minutes, le mal de tête dû à l’insolation a disparu.