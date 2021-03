Découvrez 11 boissons brûle graisse naturelles. En plus d’une bonne hygiène de vie, certaines boissons vont nous permettre de perdre certains kilos superflus rapidement et de façon efficace.

Nous vous proposons une liste non exhaustive, à consommer selon vos envies !

Voici nos boissons brûle graisse naturelles

L’eau citronnée comme brûle graisse :

C’est la solution la plus connue. A jeun, un citron pressé avec de l’eau permet de nettoyer le foie. Préférez-le avec de l’eau un peu chaude.

Le jus de légumes comme brûle graisse naturel :

Par ses effets nutritifs, il est le plus recommandé des jus. Il a l’avantage de calmer la faim de façon durable et efficace.

Variez les plaisirs et les goûts, vous pouvez le préparer selon vos envies.

Le thé blanc :

Ce thé a une action dépurative et fait fondre les graisses. En particulier, celles qui se situent au niveau de l’abdomen. Il permet aussi de lutter contre le cholestérol.

Le thé vert :

C’est une boisson très riche en antioxydants et présente l’avantage de modérer l’appétit. Il a aussi l’avantage de faire diminuer le stress.

Le thé au gingembre :

Ce thé améliore la digestion et contribue ainsi à l’élimination naturelle des graisses accumulées dans l’organisme, comme par exemple dans la culotte de cheval.

Les boissons lactées :

Efficace pour éliminer les graisses dans l’organisme. Elles doivent être consommées sans sucre.

Du lait écrémé fera efficacement l’affaire.

Consommez un grand verre de lait écrémé par jour.

Un mélange kiwi, épinards et laitue :

Ce mélange en fait un jus riche en antioxydants, vitamine C et chlorophylle.

En y ajoutant un peu de miel, il va permettre de dépurer l’organisme.

Il convient de mixer un demi kiwi avec 3 feuilles d’épinards et 3 feuilles de laitue.

Le café avec modération :

Le café facilite l’élimination des graisses en accélérant le métabolisme mais doit être consommé avec modération car peut augmenter la tension artérielle.

L’eau d’artichaut sans modération :

C’est l’eau récoltée lors de la cuisson des artichauts. Il est conseillé d’en boire de façon durable pendant au moins 20 jours d’affiler pour voir des résultats. A boire à toute heure de la journée.

Le jus de pamplemousse :

Au même titre que la consommation de pamplemousse, son jus vous permettra d’éliminer les graisses dans votre foie.

Le jus de papaye :

La papaye contient de la papaïne qui est une enzyme efficace contre l’accumulation de graisses dans l’organisme.

Vous pouvez en consommer en bonne quantité.

L’eau de coco :

Elle régénère l’organisme et permet de faciliter l’élimination de graisses.

Découvrez aussi les plantes qui font maigrir naturellement