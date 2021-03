Voici comment soigner une mycose des ongles avec de la javel.

Les mycoses des ongles, sont plus fréquentes au niveau des pieds que des mains ; très rares chez les enfants, elles apparaissent le plus souvent chez les adultes à partir de 40 ans.

Causes et terrains favorables aux mycoses des ongles

Comme pour les mycoses vaginales, il s’agit d’un champignon microscopique, une moisissure qui se développe surtout dans les milieux humides et chauds (les piscines, les douches collectives par exemple).

Les mycoses peuvent aussi se développer à la suite du port de baskets ou de tennis qui entretiennent une chaleur humide.

Enfin le diabète constitue aussi un facteur de risque.

Lorsque l’on est victime de cette mycose des pieds, cela se traduit par une variation de la couleur de l’ongle (jaunâtre la plupart du temps), de sa perte d’épaisseur et de sa texture (il devient friable).

Soigner une mycose des ongles avec de la javel

Pour soigner ces mycoses il existe plusieurs remèdes, dont des remèdes dits « de grand’mère ». Parmi ceux-là, l’eau de Javel.

Tout d’abord, la javel va désinfecter et tuer les bactéries ; Il est nécessaire de couper l’ongle malade le plus court possible.

La première solution serait de passer un coton imbibé de javel sur l’ongle matin et soir pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Utilisez de l’eau et de la javel pour soigner une mycose sur un ongle

Une solution moins agressive consiste à verser dans une bassine qui servira de bain de pieds 90% d’eau et 10% de javel. Faire tremper les pieds pendant une bonne vingtaine de minutes. Une à deux fois par semaine.

Il s’agit d’un traitement de longue haleine, puisqu’il est nécessaire de le poursuivre pendant 4 mois au minimum.

En revanche, il faut se montrer vigilant quant au caractère irritant de la javel.

Autres solutions pour soigner vos mycoses d’ongle

D’autres solutions existent comme le bicarbonate de soude, ou l’huile de pépins de pamplemousse.

Dans tous les cas, les traitements sont longs (un an à un an et demi) car il est nécessaire que l’ongle repousse.

Vous pourrez trouver aussi des remèdes naturels pour la mycose vaginale ici.

De nombreux remèdes naturels permettent de soigner des problèmes liés au pieds, comme les ongles incarnés.