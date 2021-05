Envie d’être mieux dans votre corps et dans votre tête ? Notre rédaction vous propose des remèdes naturels de grand-mère pour vous faire perdre du ventre. Simple et efficace.

Pour exhiber un corps de rêve, il va falloir se débarrasser de cette graisse tenace, qui s’accroche à votre tour de taille.

On vous propose une liste d’aliments utilisés par nos grand-mamans pour retrouver un ventre plat et une silhouette idéale.

Voici les 5 remèdes naturels de grand-mère pour perdre du ventre

Utilisez des graines de Chia pour perdre du ventre

Ces graines constituent l’une des sources les plus puissants de vitamines, de minéraux, de fibres et de protéines par once dans le monde naturel.

Elles sont saines et aident votre corps à brûler les graisses du ventre et avoir une perte de poids. Les graines de Chia n’ont presque pas de saveur et peuvent s’ajouter à tous les plats.

Mangez des légumes à feuilles sombres

Pleins de fibres, du fer et du zinc, les légumes verts à feuilles sombres comme les épinards, le chou frisé et le chou vert peuvent aider à transformer votre corps en une machine à brûler les graisses.

Les viandes maigres sont idéal pour perdre du ventre

La consommation de viande de poulet ou de dinde, de poisson … permet de construire la masse musculaire et de brûler les calories.

Les sources de protéines maigres sont beaucoup moins susceptibles d’être stockées sous forme de graisse dans notre corps et se transforment en énergie pour une utilisation immédiate.

Buvez des boissons brûle-graisses

Il existe d’innombrables cocktails et boissons brûle graisse, (et certains d’entre eux sont carrément méchant!).

Le thé vert Matcha est une boisson idéale pour fondre la graisse du ventre et améliorer votre santé globale.

Le thé au gingembre améliore la digestion, la racine de gingembre augmente également la thermogenèse dans le corps humain.

L’eau, la meilleure des boissons, offre une bonne hydratation pour le processus de combustion des graisses et lave les toxines qui sont libérées pendant ce processus.

Le poivre De Cayenne pour maigrir du ventre

Si vous voulez perdre beaucoup de graisse du ventre, le poivre de Cayenne peut vous aider!

La capsaïcine, qui rend ces petits piments rouges, augmente le flux sanguin vers l’estomac. Ce qui améliore la digestion et l’absorption des nutriments.

En effet, il pourra calmer votre faim, vous ressentirez moins le désir de manger et vous aurez plus d’énergie tout en brûlant la graisse du ventre rapidement.

Et surtout éviter le grignotage entre les repas.