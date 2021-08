Netflix : YOU saison 3 arrive (très) bientôt et dévoile ENFIN son nouveau teaser !

Nouveau départ. Nouvelle vie. Nouvelle saison.

C’est par ces quelques mots que Netflix a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter ! En effet, You revient avec une saison 3 détonnante et ce, dès le mois d’octobre.

Le retour de You enfin annoncé !

Pour le plus grand bonheur des fans, Joe et Love font un comeback remarqué dans nos vies, nous pourrons en effet les retrouver le 15 octobre sur nos petits écrans ! Le teaser ne laisse aucun doute sur l’ambiance qui planera lors de cette nouvelle saison, toujours plus étrange que les précédentes !

Déception toutefois dans ce teaser : aucune image de la saison 3 n’est dévoilée, mais nous découvrons quand même quelques indices intéressants.

Il semblerait que Joe et Love attendent un petit garçon et comptent l’éduquer de la meilleure des manières. Mais que va-t-il devenir avec des parents si… spéciaux ?

C’est en tout cas ce que se demande Joe, narrateur de ce teaser, qui semble s’adresser directement à son futur fils, Henry.

Tout a été soigneusement pensé pour être aussi mignon que dérangeant, avec un beau gâteau blanc, sans doute le gâteau de naissance d’Henry, préparé par de belles mains féminines.

Sur ce gâteau, un coulis rouge sang laisse apparaitre un message : « Welcome Baby Henry ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que Joe semble très attaché à son rôle de père et espère tout changer dans la vie de son fils, pour qu’il ne répète pas les dangereux schémas de ses parents.

You : série adorée par de nombreux fans

Pour les fans de Gossip Girl, vous vous souvenez sans aucun doute de Dan, le gentil garçon solitaire, que vous retrouverez dans cette série, dans une version un peu moins « gentil ».

En effet, l’acteur Penn Badgley interprète Joe, un libraire fou (c’est le moins que l’on puisse dire) dans cette série de retour en octobre.

Ce charmant libraire utilisera dès la première saison tous les moyens technologiques dont il dispose pour attirer Beck, une jolie romancière, et faire en sorte qu’elle tombe sous son charme. Histoire d’amour romantique ? Ou pas. L’obsession de Joe pour cette jeune femme est inquiétante et va même devenir dangereuse. Prêt à tout, il ne reculera devant rien pour atteindre son but.

La série, adaptée du roman de Caroline Kepnes a connu un grand succès dès son arrivée sur la plateforme en 2018. Succès confirmé dès la sortie de la saison 2 en 2019. Et puis, plus rien pendant 2 longues années… on peut comprendre que les fans soient très excités par la bombe lâchée par Netflix aujourd’hui !

Que s’est-il passé dans la vie de Joe depuis la fin de la saison 2 ? Est-il toujours aussi perturbé mentallement ? Encore un mois et demi d’attente et nous aurons enfin toutes les réponses à nos questions 😉

Le programme Netflix, déjà chargé en septembre, s’annonce tout aussi bon en octobre, de quoi ravir les fans de la plateforme ! Il faut dire qu’après la récente déclaration d’augmentation du prix de l’abonnement, il leur fallait au moins ça pour se faire pardonner.

En effet, ce qu’il faut savoir c’est que cette série a fait l’effet d’une bombe dès sa première diffusion sur la plateforme en septembre 2018, la propulsant directement dans le top 3 mondial des sueries les plus regardées en 2018 sur Netflix, et il faut bien l’avouer, tous les ingrédients étaient là pour créer une série à succès.

Synopsis de la série You

Pour l’instant, il existe 2 saisons de You disponibles sur Netflix :

Synopsis de la saison 1

Le personnage principal qui se nomme Joe Goldberg (incarné par l’acteur Penn Badgley aussi connu pour son rôle de Dan Humphrey dans la série Gossip Girl) joue le rôle d’un jeune libraire a l’apparence plutôt normale (voir effacé) qui jette son dévolu sur une cliente appelée Gwenevere Beck (incarnée par l’actrice Elizabeth Lail) tout aussi normale, mais on ne le dira jamais assez, il faut toujours se méfier des apparences !

En effet, pour la conquérir et l’aider à avoir confiance en elle, celui-ci va :

La suivre jusqu’à chez elle,

Chercher tous les détails sur sa vie à travers les réseaux sociaux,

Tuer certains membres de son entourage et principalement les amis qu’il juge avoir une mauvaise influence sur elle.

Devenant ainsi un « stalker » et un tueur en série en même temps, rajoutez à cela la fameuse « chambre de verre » installée au sous-sol de la librairie et où il emprisonnera Beck dans le dernier épisode de la saison 1, cette première saison a de quoi vous glacer le sang !

Synopsis de la saison 2

Pour la deuxième saison, on retrouve notre fameux libraire dans une autre ville portant un autre nom, et … jetant son dévolu sur une autre femme ! Pas vraiment une surprise vous vous direz sauf que cette fois-ci, il rencontrera son « âme-sœur », aussi passionnante et folle que lui. Par ailleurs, une nouvelle intrigue se rajoute à cette deuxième saison, car en plus de continuer dans sa folie meurtrière pour conquérir Love Quinn (incarnée par l’actrice Victoria Pedretti) et pour cacher son passé (tout aussi sanglant, celui-ci tue aussi pour venir en aide à ses 2 voisines de palier. Toujours aussi sentimental notre Joe !

Décryptage du teaser de la saison 3 de You

Après le fameux cliffhanger dévoilé lors de la toute fin du dernier épisode de la saison 2 affichant Joe, Love (sa copine) enceinte a un stade relativement avancé, on peut penser que notre libraire sanglant est prêt à se caser.

Que nenni ! Les dernières secondes de l’épisode montrent Joe qui zyeute sa voisine. On n’en finira donc jamais !

Par ailleurs, le teaser partagé aujourd’hui montrent la silhouette d’un homme (sans doute Joe) qui prépare un gâteau et se pose de nombreuses questions concernant son futur bébé à naitre qui, accrochez-vous bien, est un garçon prénommé Henry ! Alors, la folie meurtrière du papa est-elle génétique ? C’est ce qu’on découvrira peut-être dans cette 3ème saison de You !

Vous l’aurez donc compris, le teaser ne dévoile aucun extrait de la saison 3 (seulement sa date de diffusion), celui-ci nous donne néanmoins 2 informations cruciales sur les évènements pouvant potentiellement se produire dans cette saison :

Le bébé à naitre est un garçon,

Joe compte bien éduquer son fils afin qu’il ne devienne pas un psychopathe comme lui (ainsi que sa conjointe d’ailleurs).

A ce stade-là, on ne peut que faire des suppositions : le couple Joe-Love tiendra-t-il le coup ? Et quel sera le prix de cette nouvelle obsession de Joe envers la voisine ? Tout cela est à découvrir le 15 octobre à 9h (heure française). Alors, impatients de retrouver notre psychopathe sanglant préféré ?