Netflix : YOU saison 3 arrive (très) bientôt et dévoile son nouveau teaser !

Nouveau départ. Nouvelle vie. Nouvelle saison.

C’est par ces quelques mots que Netflix a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter ! En effet, You revient avec une saison 3 détonnante et ce, dès le mois d’octobre.

Le retour de You enfin annoncé !

Pour le plus grand bonheur des fans, Joe et Love font un comeback remarqué dans nos vies, nous pourrons en effet les retrouver le 15 octobre sur nos petits écrans ! Le teaser ne laisse aucun doute sur l’ambiance qui planera lors de cette nouvelle saison, toujours plus étrange que les précédentes !

Déception toutefois dans ce teaser : aucune image de la saison 3 n’est dévoilée, mais nous découvrons quand même quelques indices intéressants. Il semblerait que Joe et Love attendent un petit garçon et comptent l’éduquer de la meilleure des manières. Mais que va-t-il devenir avec des parents si… spéciaux ? C’est en tout cas ce que se demande Joe, narrateur de ce teaser, qui semble s’adresser directement à son futur fils, Henry.

Nouveau départ. Nouvelle vie. Nouvelle saison. You, le 15 octobre. pic.twitter.com/Jsz4DuDeOw — Netflix France (@NetflixFR) August 30, 2021

Tout a été soigneusement pensé pour être aussi mignon que dérangeant, avec un beau gâteau blanc, sans doute le gâteau de naissance d’Henry, préparé par de belles mains féminines. Sur ce gâteau, un coulis rouge sang laisse apparaitre un message : « Welcome Baby Henry ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que Joe semble très attaché à son rôle de père et espère tout changer dans la vie de son fils, pour qu’il ne répète pas les dangereux schémas de ses parents.

You : série adorée par de nombreux fans

Pour les fans de Gossip Girl, vous vous souvenez sans aucun doute de Dan, le gentil garçon solitaire, que vous retrouverez dans cette série, dans une version un peu moins « gentil ». En effet, l’acteur Penn Badgley interprète Joe, un libraire fou (c’est le moins que l’on puisse dire) dans cette série de retour en octobre. Ce charmant libraire utilisera dès la première saison tous les moyens technologiques dont il dispose pour attirer Beck, une jolie romancière, et faire en sorte qu’elle tombe sous son charme. Histoire d’amour romantique ? Ou pas. L’obsession de Joe pour cette jeune femme est inquiétante et va même devenir dangereuse. Prêt à tout, il ne reculera devant rien pour atteindre son but.

La série, adaptée du roman de Caroline Kepnes a connu un grand succès dès son arrivée sur la plateforme en 2018. Succès confirmé dès la sortie de la saison 2 en 2019. Et puis, plus rien pendant 2 longues années… on peut comprendre que les fans soient très excités par la bombe lâchée par Netflix aujourd’hui !

Que s’est-il passé dans la vie de Joe depuis la fin de la saison 2 ? Est-il toujours aussi perturbé mentallement ? Encore un mois et demi d’attente et nous aurons enfin toutes les réponses à nos questions 😉

Le programme Netflix, déjà chargé en septembre, s’annonce tout aussi bon en octobre, de quoi ravir les fans de la plateforme ! Il faut dire qu’après la récente déclaration d’augmentation du prix de l’abonnement, il leur fallait au moins ça pour se faire pardonner.