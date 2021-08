Vous poserez des congés pour voir ces séries Netflix en septembre !

Netflix n’est pas une plateforme comme les autres, chaque année elle révèle des surprises incroyables, autant pour ses fans qu’aux nouveaux abonnés.

Pour le mois de septembre, Netflix réserve encore des surprises, mais vous devez absolument voir ces séries là.

Posez vos congés s’il le faut, mais vous ne pouvez pas décemment poser le regard ailleurs. Prenez vos soirées, vos matinées, mangez devant votre écran s’il le faut car Netflix réserve un mois de rentrée exceptionnel.

Sex Education Saison 3, dès le 17 septembre

Cette série un peu folle qui raconte l’histoire d’un ado qui s’improvise sexologue cartonne chez les plus jeunes et même chez les plus agés des abonnés.

Vous n’êtes pas passés à côté du fait que la mère de l’adolescent n’est autre que l’actrice du rôle de Scully dans X-Files.

Après une deuxième saison haute en couleurs, l’adolescent maladroit, mais bon donneur de leçons va revenir plus boutonneux que jamais.

Vous avez découvert ce jeune homme (ou presque) construire son business de sexologie au lycée, sa mère découvrir le pot au rose et des amitiés devenir parfois bien plus.

Cette saison 3 est déjà très attendue par les fans, mais nombreux sur le web critiquent le choix des scénaristes sur les derniers épisodes de la deuxième saison (toujours disponible sur Netflix).

Deadly Class Saison 1, dès le 1er septembre

C’est dans les années 80 que se déroule cette toute nouvelle série Netlix. Un ado (encore) SDF rentre dans une école plutôt particulière.

Cet orphelin découvre une école mystérieuse qui accueille les enfants de criminels.

Dans cet établissement particulier, ce ne sont pas les matières habituelles qui sont enseignées, mais l’art du meurtre, de la manipulation et du combat.

Encore une série originale qui mérite notre attention et qui cartonne déjà aux Etats-unis.

Les Grands Saison 2, dès le 1er septembre également

Pour une fois c’est une série française qui est à l’honneur avec l’arrivée de sa deuxième saison. Créée par Benjamin Parent et Joris Morio, initialement diffusée sur OCS, cette série passionnante laisse la place belle à une bande de jeunes tous plus passionnants les uns que les autres.

Si “Les Grands” ont déjà marqué une entrée fracassante, recevant d’ailleurs plusieurs prix prestigieux, c’est avec une nouvelle saison qui promet d’être aussi surprenante qu’ils reviennent sur Netflix en septembre.

Blood & Water Saison 2, à partir du 24 septembre

Vous n’avez pas pu voir cette série dans vos recommandations Netflix et ne pas faire un petit clic, avec votre souris ou votre télécommande. Comment nous le savons ? Ici à la rédaction tout le monde craque pour Blood & Water.

Si vous ne l’avez pas vu, le pitch est construit autour du trafic d’humains. Nous suivons Puleng dont la soeur a été kidnappée des années plus tôt et vendue à travers tout un réseau criminel.

Une série qui glace le sang autant qu’un Dexter ou qu’un film comme Saw. A la différence près que Blood & Water est tourné en Afrique du Sud, il faut lui reconnaître un cadre rare pour une série à succès.

Love 101 Saison 2, pour la fin du mois, le 20 septembre sur Netflix

Cette série, si vous n’avez pas encore eu la chance de la voir sur Netflix (la saison 1 tout du moins), parle d’une histoire aussi mignonne que surprenante. Dans la fin des années 1990 en Turquie, des élèves très attachés à leur professeure font tout pour qu’elle ne parte pas.

Ils mettent au point un plan afin qu’elle tombe amoureuse, sûrement l’une des plus belles raisons de changer tous nos plans au dernier moment, n’est-ce pas ?

Une lycéenne modèle et ses antagonistes (des rebelles, plus tendres que dangereux), font des pieds et des mains pour que leur professeure tombe éperdument amoureuse du professeur de basket du lycée.

Dans cette saison 2, tout ne se passe pas comme prévu. Si vous avez vu la fin de la saison 1 vous comprenez déjà que l’intrigue est bien en place. Alors, à force de courage et de ténacité, les élèves arriveront-ils à leurs fins ?