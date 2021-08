Netflix : découvrez toutes les nouveautés de la plateforme en septembre !

C’est la rentrée pour tous les écoliers et étudiants de France après deux mois de vacances… Mais c’est aussi la rentrée pour la plus célèbre des plateformes de streaming : Netflix. Après avoir annoncé une hausse généralisée de ses tarifs d’abonnement – ce qui n’est jamais facile lorsque l’on a des millions de clients – l’entreprise américaine vient de communiquer sur toutes les nouveautés qui seront disponibles dans quelques jours à partir du 1er septembre.

Plus d’une centaine de films ou séries tv débarquent sur les écrans

Avec son art inégalé du teasing, Netflix sait tenir en haleine ses abonnés qui n’ont qu’une hâte : dévorer de nouveaux documentaires, voir de nouveaux films ou encore découvrir enfin les épisodes des nouvelles saisons de leurs séries tv préférées. Et c’est avec un plaisir malicieux que Netflix va égrainer pendant tout le mois de septembre un nombre important de film et séries à découvrir ou redécouvrir.

Et contrairement à d’autres mois de l’année, l’équilibre entre long métrage et séries tv est bien respecté. Une cinquantaine de films vont être mis à l’affiche en septembre avec un démarrage important le premier jour du mois, qui fera la part belle aux classiques et films à succès du siècle dernier.

Grease et Jerry Maguire en tête d’affiche des films à regarder sur Netflix en septembre

La force de Netflix est de proposer un large choix de titres à la fois récents mais aussi plus anciens. De même, Netflix propose à ses clients de retrouver les plus grands succès commerciaux qui ont occupé les premières places du box-office américain ou français mais aussi les films d’auteur qui ne demandent qu’à trouver un nouveau public.

Ainsi dès le premier septembre, côté superproductions américaines, les abonnés pourront découvrir Le Secret de Terabithia, Jerry Maguire, Grease ou encore Poltergeist. Côté réalisateur culte, ils auront accès à la collection Agnès Varda avec des titres comme Black Panthers, La Pointe courte, Le Bonheur ou Sans toit ni loi.

Le reste du mois sera tout aussi dense avec plusieurs dizaines de longs métrages mais aussi des films documentaires très attendus comme Schumacher, qui fera entrer les téléspectateurs dans la vie du célèbre pilote de formule 1 Michael Schumacher, gravement accidenté depuis plusieurs années.

Notre sélection de films à ne pas rater en septembre : Mother, Confession d’une fille invisible, L’intrusion, Friendzone, Personne ne sort d’ici vivant et Luna Park.

Lucifer et La Casa de Papel : des nouvelles saisons très attendues

Le succès de Netflix s’est bâti grâce aux séries tv toutes plus exaltantes les unes que les autres. Et cette rentrée va encore ravir les fans qui suivent depuis des années les aventures de leurs héros favoris, comme les célèbres voleurs espagnols de La Casa de Papel qui arrivent dès le 3 septembre avec le premier volume de la saison 5. Le suspense sera tout aussi torride le 10 septembre pour la saison finale de la série Lucifer, qui raconte depuis cinq saisons les aventures de Lucifer Morningstar, un ange déchu venu à Los Angeles au milieu des humains.

Petite particularité en ce mois de rentrée scolaire, un grand nombre de séries de dessins animés débarque sur la plateforme avec des classiques des années 80 et des œuvres issues de mangas à succès au Japon. Ainsi à partir de mi-septembre, les abonnés auront accès aux saisons 1 de Détective Conan, un inspecteur en herbe plutôt futé qui résout des énigmes à tiroir, et de Musclor et les Maîtres de l’Univers, où le héros plein de muscles combat les forces du mal avec sa célèbre épée. Par contre, il faudra attendre fin septembre pour découvrir les épisodes de La Pat Patrouille saison 4 et 5 ainsi que les saisons 4, 8 et 9 du célèbre Bob L’Eponge.

Notre sélection de séries tv à ne pas rater en septembre : Chicago Fire saisons 1 à 4, Chicago Med saison 1 à 4, Flash saison 6, Supergirl saison 5, Kid Cosmic saison 2, Sex Education saison 3, Jaguar saison 1, Braqueurs saison 1 et Love 101 saison 2.