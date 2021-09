Anne With an E : si la série revient, on ne pourra plus jamais revoir cette histoire d’amour

Anne, c’est une adolescente de 13 ans maltraitée en orphelinat et par des familles d’accueil. Elle finit par atterrir par erreur dans la maison d’une vieille dame et de son frère. Elle va changer leur vie grâce à son esprit, sa vivacité et son imagination. L’histoire se passe en 1890.

La série avait été annulée après la troisième saison, pour la plus grande tristesse des internautes. Mais les fans continuent de se battre pour le retour de la série et il se pourrait qu’un accord soit conclu car les producteurs cherchent toujours une solution. Seulement, si elle revient, certaines intrigues ne pourront pas se poursuivre ni une histoire d’amour phare de la série puisque la boucle serait bouclée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @annewithane

Anne With an E : une série à succès sur Netflix avec des histoires d’amour fantastiques

Les fans de la série se regroupent sous le nom de « Anne Nation ». Même si cela fait 2 ans que la série est annulée, ils continuent de se battre corps et âme pour la faire revivre, quitte à faire pression auprès des producteurs de la série. Cette série qui se déroule à l’époque comporte pas mal de romances. Les personnages sont très attachants : celui notamment de Joséphine Barry, alias Tante Jo. Elle possède en effet un rôle secondaire interessant. Il s’agit d’une femme riche et intelligente qui profite de ce que lui offre la vie.

Elle a également une storyline intéressante de par ce qu’elle a vécu. En effet, sa jeunesse n’a pas été facile, élevée par une famille rude et envahissante, qui cherchait à l’éteindre. C’est une femme très sage qui donne beaucoup de leçons de vie. De plus, les fans ont un couple favori dans la série Anne With an E qui se démarque des autres : celui de Tante Josephine Barry, jouée par Deborah Grover ainsi que celle de sa femme Gertrude.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @annewithane

L’histoire d’amour entre Joséphine Barry et Gertrude dans Anne With an E

Lorsque Joséphine Barry rencontre Gertrude, elle est directement tombée amoureuse d’elle. Alors que sa famille les pensaient amies, elles étaient en couple en cachette. Joséphine lui a tenu compagnie jusqu’à sa mort. Lors de la première saison de la série, on la voit pleurer la mort de Gertrude, que tout le monde considérait comme sa tante. Elles cohabitaient toutes les deux, indépendamment du soutien financier d’un homme.

Elles sont construit leur vie ensemble et étaient très heureuse. Elles aimaient l’art et vivaient pour l’amour. Leur romance étaient pure et c’est particulièrement ce que les fans ont aimé : la construction d’un foyer autour de cet amour, en laissant de côté toutes les normes de l’époque, en laissant de côté l’opinion négatif des gens. Même si les fans n’ont pas vraiment connu Gertrude, il ont été très sensible à sa mort, depuis le regard de Joséphine Barry. Dommage qu’on ai pas pu voir leur romance à l’écran.

Après la perte de son âme sœur, Tante Joséphine a fait tout en son pouvoir pour que Gertrude ne soit pas oubliée. Malheureusement, on ne pourra plus voir cette romance à l’écran si la série est renouvellée pour une saison 4.