Netflix : les 6 couples qu’on espère voir en 2021

En 2021, Netflix s’apprête à sortir plusieurs saisons de séries phares de la plateforme. Comme dans la plupart des séries, les couples restent un des enjeu principaux de l’intrigue et traînent souvent avant de se mettre ensemble. Voici 6 couples que vous êtes impatients de voir à l’écran !

1- Maeve et Otis, Sex Education

Après deux saisons dans lesquelles les deux tourtereaux se tournent autour, les fans n’attendent que leur potentielle relation. Mais à chaque fois que cela semble possible, un obstacle vient s’interférer entre eux. Maeve et Otis vont-ils enfin réussir à se rendre compte qu’ils sont fous l’un de l’autre dans la saison 3 de Sex Education ? Il faudra attendre le 17 septembre 2021 pour le savoir !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MaeveOtis (@maeveotisforever)

2- Devi et Ben ou Devi et Paxton, Mes Premières Fois

Comme dans beaucoup de séries, Mes Premières fois traite d’un triangle amoureux depuis 2 saisons maintenant. Si Devi a déjà eu l’occasion de sortir avec Ben et Paxton, elle s’est retrouvée seule quand ils se sont rendus compte que c’était en même temps. Les fans ont chacun leur préférence entre le beau Paxton et l’intelligent Ben mais on ne sait pas encore lequel l’héroïne choisira. Il faudra toutefois attendre courant 2022 pour voir la troisième saison à l’écran.

3- Emily et Gabriel, Emily in Paris

Les fans ont été nombreux à vouloir voir Emily avec son beau voisin du dessous, Gabriel. Mais ce dernier était en couple jusqu’au dernier épisode, où il rompt avec sa petite-amie Camille. Les fans espèrent alors une idylle entre les 2 qui avaient une certaine alchimie à l’écran. On ne sait pas encore si les scénaristes vont opter pour une histoire d’amour à 2 ou bien à 3 avec cette dernière. Nous en saurons plus d’ici la fin de l’année 2021 et nous avons hâte de le découvrir !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝖒𝖚𝖑𝖙𝖎𝖋𝖆𝖓𝖉𝖔𝖒 (@xhottiez)

4- Archie et Betty – Riverdale

Certains préfèrent Betty avec Jughead, d’autre avec Archie, surtout ceux fans des Archie Comics, parce qu’il s’agit du couple phare des romans graphiques. Dans Riverdale, les personnage se sont rapprochés plusieurs fois mais ne sont jamais sortis ensemble. Peut-être que ça sera le cas un jour, qui sait.

5- Eve et Villanelle, Killing Eve

La saison 4 sera la dernière de la série et nombreux sont les fans qui rêvent de voir les deux héroïnes, obsédées l’une par l’autre depuis la saison 1, finir ensemble. En effet, ATTENTION SPOILERS, Eve a avoué ses sentiments pour Villanelle à la fin de la saison 3. Comment va réagir Villanelle ? Si le tournage a débuté en juin 2021, nous en saurons plus lors de la diffusion de la saison 4 début 2022 sur Netflix.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fanpage for ‘Jodie Comer’ 💕💕 (@jodie_my_sunshine)

6- Penelope et Colin, La Chronique des Bridgerton

Après la première et la deuxième saison de La Chronique des Bridgerton, les fans sont impatients de visionner la saison 3 et 4, qui sortiront prochainement sur Netflix. Et ils sont également impatients de découvrir la suite de la potentielle idylle entre Penelope et Colin. Ce dernier est extrêmement convoité mais a toujours été gentil envers la jeune femme, considéré comme le vilain petit canard de la famille Featherington.