Sex/Life (Netflix) : l’adaptation du roman trop osée pour l’auteure ? Elle répond

Sex/Life est une série Netflix adapté du roman 4 hommes en 44 chapitres de BB Easton. Ce livre avait connu un gros succès et la série Sex/Life a été diffusée sur la plateforme de streaming en juin dernier. Mais que l’auteure pense des scènes hot de la série ?

Netflix fait fort avec les scènes de sexe

En ce moment, la plateforme met en ligne des contenus pas vraiment adapté pour les enfants : entre 365 Dni, Elite, Sex Education et maintenant Sex/Life, la plateforme sait comment faire parler d’elle. Les polémiques fusent, notamment après le film 365Dni qui a fait un scandale sur la toile. Dans Sex/Life, c’est plusieurs scènes qui font parler d’elle, dont une scène de la douche (sur Tiktok) et une scène d’orgie. Lors d’un entretien avec PureBreak, l’auteure s’est confiée sur l’adaptation et a fait des révélations sur la scène de la douche, devenue culte.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sex/Life (@sexlife)

Sex/Life adaptée du roman de BB Easton

Sex/Life met en scène une femme mariée, Billie (jouée par Sarah Shahi), qui s’ennuie dans son couple. Alors, cette dernière repense sans arrêt à son ex Brad (joué par Adam Demos) avec qui elle a eu une relation passionnelle. Son ex revient justement dans sa vie à ce moment-là et elle se retrouve dans un triangle amoureux avec son époux et ce dernier. Dans la série, de nombreuses scènes de sexe apparaissent, toutes les dix minutes sans exagérer. Du coup, le show a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sex/Life (@sexlife)

Parmi les séquences les plus torrides, la scène de la douche avec Adam Ramos a fait beaucoup parler d’elle. En effet, lors de cette scène, on peu y voir l’anatomie plutôt avantageuse de Brad, qui a impressionné beaucoup de monde. Il y a également eu une scène qui a pu en choquer plus d’un, celle où Billie se rend avec son mari dans une orgie et où son mari se laisse faire une fellation devant elle. Lorsqu’elle a été interrogée par PureBreak, BB Easton dit ne pas avoir eu de mauvaise surprise en découvrant l’adaptation de son roman par Netflix.

BB Easton, très heureuse que Netflix ait donné vie à son roman

« J’ai vraiment de la chance que ce soit mon livre« , a confié l’auteure à PureBreak, qui est très heureuse que ses personnages ont pu prendre vie. L’auteure qui n’a pas pu participer au tournage de la série à cause du Covid-19, a donc découvert la scène de la douche en même temps que tout le monde. « J’ai vécu cette scène comme vous tous… assise sur mon canapé à la maison, avec absolument aucun avertissement sur ce qui allait se passer« , a-t-elle exprimé.

Elle ajoute que la scène de la douche avec Adam Demos l’a fait rigolé « J’ai ri à gorge déployée. Je savais que cela allait choquer et ravir les spectateurs, mais je n’avais aucune idée du phénomène que cela allait devenir« , a-t-elle confié à PureBreak. BB Easton n’a donc pas été gênée par les nombreuses scènes hot de la série. Elle souhaiterait même que Netflix commande une saison 2 de Sex/Life.