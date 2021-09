Netflix : tous les films que vous devez ABSOLUMENT voir en septembre

Qu’est ce qu’il y a à regarder pour rentrée ? Netflix vous propose pleins de nouveaux films pour vous distraire en ces temps difficiles. La rentrée s’annonce plutôt mouvementée sur la plateforme ! Voici quelques films que vous devez absolument voir en septembre.

Friendzone, une comédie alléchante

Un film français avec Manon Azem et Mickaël Lumière qui traite de la différence entre amour et amitié entre deux personnes, de manière décomplexée. Netflix en a fait un film hilarant sur ce thème et la bande-annonce vient d’ailleurs tout juste de sortir sur Instagram. Le film sort le 29 septembre sur la plateforme.