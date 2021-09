Good Girl : 5 raisons pour lesquelles vous devez ABSOLUMENT regarder cette série

Good Girl, est une série présente dans le catalogue Netflix depuis juillet 2018, qui réussit à allier parfaitement action et comédie. Ce sont trois femme plus déterminées que jamais qui s’engouffrent dans des situations de plus en plus critiques. Voici 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument voir la série.

3 mères prêtes à en découdre

Beth (Christina Hendricks), Annie (Mae Whitman) et Ruby (Retta Sirleaf) sont trois femmes vivant en banlieue qui font face à plusieurs problèmes dans leur vie. En effet, Beth gère très mal son argent et doit supporter son mari infidèle, Annie est caissière dans un supermarché et déteste plus que tout son manager. De plus, elle risque de perdre la garde de sa fille. Enfin, Ruby est serveuse et elle n’a pas les moyens de payer les soins de sa fille atteinte d’une grave maladie. Pour faire face à leurs problèmes d’argent, elles décident de braquer le supermarché où travaille Annie. Elles y parviennent mais cela leur attire des soucis avec un gang et les trois femmes se trouvent obligées de travailler avec eux.

La série mélange beaucoup d’éléments qui font que vous devez absolument la regarder ! Voici donc 5 bonnes raisons de sauter le pas.

1- L’humour est omniprésent

Malgré la situation dramatique dans laquelle les femmes se trouvent, elles arrivent à prendre la situation à la légère et à nous faire mourir de rire. Une série d’action certes, mais une série comique avant tout. Les dialogues sont hilarants, autant que les péripéties.

2- Les personnages sont attachants

On suit en profondeur la vie des trois femmes et de leurs foyers, tant chaotiques soient-ils. Mais l’amour qu’elles ont les unes pour les autres est infaillible et est même une priorité dans leur vie. Elles partagent des moments forts, pleins d’émotions. On les comprends et elles véhiculent des messages positifs, par leur féminisme assumé.

3- Des rebondissements

Puisqu’il faut le dire, il y en a de l’action ! Des retournements de situations, du suspens, on se demande toujours ce qu’il peut encore leur arriver de pire. Un peu comme dans Breaking Bad. Si elles sont à la base de citoyennes respectables, elles deviennent au fur et à mesure des délinquantes au caractère bien trempé et prêtes à tout pour parvenir à leurs fins et pour se sauver du pétrin.

4- Ce sont des femmes puissantes

Nombreuses sont désormais les séries qui mettent à l’honneur les femmes, en tant qu’héroïnes : Jessica Jones, Grey’s Anatomy, Supergirl, Girlboss, etc. Si ces rôles était autrefois confié à des hommes, maintenant les femmes prennent de plus en plus place à l’écran, notamment sur Netflix. Les maris de chacune d’entre elles restent au second plan, toutes les actions de la série tournent uniquement autour d’elles.

5- Les actrices sont géniales

Rita Sirlea, révélée par la sitcom Parks and Recration, aka Ruby, joue à la perfection son rôle de comique. Une femme de caractère avec des mimiques surjouées mais aussi émouvante avec sa fille malade. Christina Hendricks (Beth),et Mae Whitman (Annie) jouent deux soeurs hilarantes et assurent également dans l’émotion.