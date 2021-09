Plus belle la vie : un acteur phare de la série est décédé

Plus belle la vie, série diffusée sur France 3, frappée par le deuil, l’acteur Eric Vastine est décédé ce 1er septembre.

Toute la grande équipe de Plus belle la vie est en deuil. Une figure légendaire de la série s’est éteinte ce 1er septembre. C’est avec une grande tristesse que Jérôme Bertin a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. Les fans, les téléspectateurs, les collègues, les amis et la famille portent le deuil. Eric Vastine s’en va en laissant son rôle du policier en civil dans la série culte de France 3. Nous vous donnons plus de détails sur sa mort dans les prochaines lignes.

Eric Vastine, un acteur au parcours remarquable

Le célèbre acteur qui jouait le rôle d’un policier en civil au sourire malicieux et à la carrure imposante a rendu l’âme ce mercredi 1er septembre. La cause de sa mort n’a pas encore été révélée. Eric Vastine était très aimé des fans de la série diffusée sur France 3. Il faut noter qu’il jouait ce rôle depuis 2009. C’est un personnage qu’il a joué pendant plus de dix ans et au cours de ces années, il parcourait le vieux port de Marseille et le bar Le Mystral.

Le comédien avait également joué dans plusieurs autres productions. Il a joué le rôle d’un professeur dans Plan B, il a aussi joué le rôle de l’amoureux de la nature dans Camping Paradis. Il était un véritable fidèle des séries françaises, puis qu’il a aussi joué dans Léo Matteï, Alex Hugo ou encore dans Demain nous appartient.

Plusieurs hommages en la mémoire de ce grand homme qui s’en va

Jérôme Bertin, celui qui interprète Patrick Nebout, a fait l’annonce du décès de son ami et collègue en reconnaissant que c’est une grosse perte pour leur équipe. Dans son hommage accompagné d’une photo de l’acteur, il souligne que tous les fans de Plus belle la vie connaissaient sa silhouette. Il a poursuivi en disant que c’était un homme avec une douce voix, posée, avec un regard et un sourire bienveillants. Il n’a pas manqué de saluer son ami pour la dernière fois tout en espérant qu’il soit allé se reposer dans les fonds marins de Marseille qu’il aimait tant.

Un autre collègue, Pierre Martot qui joue le rôle de Léo Castelli dans la même série a aussi réagi. Il a parlé de l’humilité et la discrétion dont Eric Vastine savait faire preuve. Pour lui, cet homme qui était toujours disponible, mérite entièrement être remercié et honoré. Il a aussi eu une pensée pour tous les figurants qui le connaissaient, ses amis, sa femme et ses deux enfants. C’est donc un père de famille qui laisse derrière lui, une femme et deux enfants dans la douleur du deuil.

Eric Vastine n’est pas le seul à avoir été arraché à la vie et des plateaux de tournage de la série Plus belle la vie dont la première diffusion a été faite en 2004. En 2009, Pascale Roberts qui jouait le rôle de Wanda Legendre s’en allait. Blanche Marci, Rachel Levy, plus célèbre en tant que Colette Renard, sont, elles aussi déjà parties. En 2020, c’était malheureusement au tour du barman Colette Renard, de pousser son dernier souffle. Tout comme ces autres acteurs, le nom d’Eric Vastine sera à jamais gravé en lettres d’or dans les annales de la série.