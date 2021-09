Netflix augmente ses tarifs : les internautes voient rouge

Plus besoin de le présenter, Netflix est aujourd’hui une référence clé dans le monde audiovisuel, la plateforme dénombre plus de 210 millions d’utilisateurs dans le monde et 6,7 millions en France selon Reed Hastings. Du coup parfois, la plateforme décide d’augmenter ses prix, pour l’incompréhension du plus grand nombre.

Netflix augmente ses tarifs de 1 à 2 euros par mois selon le type d’abonnement

Le géant américain du streaming a décidé d’augmenter ses tarifs en France de un à deux euros en plus par mois en fonction du type d’abonnement. À la base, l’offre Netflix dite « essentiel » coûte 7,99 euros et elle s’élève maintenant à 8,99 euros. Pour ce prix, vous avez accès à 1 écran. Ensuite, l’offre « standard », qui donne accès à deux écrans en simultané en qualité HD passe à 13,99 euros au lieu de 11,99 euros auparavant. Enfin, l’offre « premium », qui permet l’accès à quatre écrans en simultanés et des programmes en 4K est passée de 15,99 euros à 17,99 euros, ce qui commence à représenter un certain prix.

L’augmentation prend effet immédiatement et s’applique à tous les abonnés actuel lors de la prochaine facturation ainsi qu’à tous les nouveaux souscripteurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Pourquoi Netflix augmente ses tarifs ?

Celui qui a un chiffre d’affaire de 7,3 milliards de dollars pour un bénéfice net de 1,35 milliard justifie ses choix par la qualité du contenu qu’il propose et qu’il va proposer dans le futur mais aussi et surtout des investissements actuels et à venir en matière de séries, films et documentaires originaux. De plus, Netflix se trouve actuellement dans une concurrence rude face à Disney + et Amazon Prime par exemple, qui complètent pas mal la plateforme mais qui peuvent parfois se superposer en termes de contenu. Ce qui va primer pour Netflix afin d’augmenter son nombre d’abonnés est donc d’augmenter la qualité de son contenu et non sa quantité. Enfin, Netflix a annoncé fin juillet vouloir s’ouvrir aux jeux vidéos.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Les internautes en rogne

Certains internautes ne comprennent pas le choix de la plateforme. En effet, dans certains des commentaires sur Twitter et dans les photos Instagram, beaucoup réagissent en disant qu’ils ne comprennent pas pourquoi la plateforme augmente ses prix alors qu’elle est en train de faire disparaître du contenu de qualité comme Pretty Little Liars ou d’autres animés. Pour eux, que le prix qu’ils payent augmente alors que leur contenu favori se voit réduit est injuste.

D’autres comprennent le choix de la plateforme

Dans certains commentaires sous les publications Instagram de Netflix France, on remarque que certains comprennent la décision de la plateforme d’augmenter ses prix. Par exemple, sous la bande-annonce de Red Notice avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds, on peut lire en commentaire » C’est lorsque l’on voit ce genre de film que l’on ne peut que comprendre pourquoi Netflix augmente ses prix« . Des internautes qui ont compris que c’était logique de mettre plus de budget pour voir plus de qualité.