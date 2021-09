Mr Robot : Netflix ajoute cette série SPECTACULAIRE à son catalogue

Vous n’en avez peut-être jamais entendu parlé, mais Mr Robot est un chef d’oeuvre télévisuel. Si la série était peu connue des télespectateurs et disponible uniquement sur la plateforme de streaming Amazon Prime, Netflix vient de dévoiler son arrivée sur son catalogue, et on vous conseille vivement d’y jeter un coup d’oeil !

Mr Robot, un chef d’oeuvre contemporain

Elliot, joué par le talentueux Rami Malek, est un jeune programmeur anti-social et souffre d’un trouble du comportement qui lui fait croire qu’il ne peut rencontrer des gens qu’en les hackant. Dans la vie, il travaille pour une firme spécialisée dans la cyber-sécurité et voit sa vie perturbée lorsqu’un homme sous le nom de Mr Robot l’approche un jour pour qu’ils s’allient afin de faire tomber une compagnie super puissante. Cette compagnie, il est censée la protéger mais son éthique laisse à désirer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mr. Robot (@whoismrrobot)

L’intérêt de Mr Robot, la série réalisée par notamment Sam Esmail, est d’appréhender le monde à travers le prisme de ses angoisses, le rapport complexe qu’Elliot a avec la réalité. Il dénonce les grands du monde et met des vérités à l’écran comme Steve Jobs que tout le monde considère comme un héros « alors qu’il s’est fait des millions sur le dos des enfants« . Il y a également une profonde critique des réseaux sociaux qui reflètent l’anxiété des temps modernes. Mr Robot se veut donc dénoncer des faits subitement au grand écran.

Un casting en or et un suspense à couper le souffle

Rami Malek est le célèbre acteur qui a incarné Freddie Mercury dans le film “Bohemian Rhapsody”. Il a aussi joué dans Twilight, Gilmore Girls ou encore Need for speed. C’est un rôle qui lui va à ravir puisque ses yeux reflètent parfaitement l’anti-social hackeur, en plus d’être doté d’un charisme sans précédent. L’histoire de Mr Robot est vraiment prenante et profonde, les plans sont filmés d’une manière atypique et propre à la série. En effet, les cadrages sont en constant décalage. La série a même remporté le Golden Globe de la meilleure série dramatique en 2016. Et Christian Slater, alias Mr Robot celui du meilleur deuxième rôle. Pour toutes ces raisons, nous vous conseillons vraiment d’allumer votre télé et de commencer à dévorer cette série.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mr. Robot (@whoismrrobot)

Netflix a annoncé la mise en ligne de Mr Robot

En annonçant la sortie de la série sur la plateforme, Netflix va permettre à Mr Robot de mieux se faire connaître, puisque la série le mérité réellement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

En commentaire, l’arrivée de Mr Robot sur Netflix fait bien évidemment des heureux. « Bon, confinement n*3 pour moi. A bientôt« , « La meilleure série du monde sans hésitation« , « Naaaaan VRAIMENT ? Ça c’est du cadeau ! » peut-on lire dans les commentaires. Tout le monde (ou presque) se réjouit donc de l’arrivée de ce petit bijou sur la plateforme.