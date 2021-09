The Sinner saison 4 : Découvrez le trailer et la date de sortie d’une des séries policières les plus attendues !

Bill Pullman est de retour dans ‘’The Sinner’’ pour vous offrir la saison 4 de la série tant attendue. Une première bande-annonce et une date de sortie révélées. Il n’en fallait pas plus pour réveiller l’appétit des cinéphiles. Apprenez-en davantage dans la suite.

Une quatrième saison tout aussi alléchante que la précédente s’annonce !

Après un silence de plus d’un an, la populaire série Netflix de USA Network a enfin donné de ses nouvelles. ‘’The Sinner’’, puisque c’est bien d’elle qu’il s’agit, s’avance avec sa saison 4. La saison 1 de la série s’était reposée sur le roman policier Petra Hammesfahr. Elle s’était révélée au grand public le 2 août 2017, mettant en avant l’histoire d’un crime affreux. C’est dans l’éclaircissement de ce dernier que l’acteur Bill Pullman dans la peau de Harry Ambrose se lancera.

Au sein du premier épisode, les téléspectateurs ont pu assister à un meurtre perpétré par une mère troublée. Celle-ci avait poignardé quelqu’un au hasard au cours d’une randonnée sur la plage. La façon dont les événements se sont déroulés n’a laissé personne indifférent dans le rang des téléspectateurs.

Ambrose se rend cette fois sur l’île de Hanover au nord du Maine dans cette nouvelle saison 4 de ‘’The Sinner’’. Porté dans une escapade pour se ressourcer en compagnie de Jessica Hecht (Sonia) sa partenaire, l’homme verra les choses basculer. Une tragédie pas si loin de la première se produit.

En se référant au synopsis de cette 4e saison, on se rend compte que c’est Alice Kremelberg (Percy Muldoon) qui sera impliquée dans la nouvelle tragédie. Ambrose, comme à son habitude, se donnera corps et âme pour élucider les événements étranges qui se déroulent sur l’île.

Cette saison 4 fera ses débuts à partir du 13 octobre sur USA Network. Pour l’instant, aucune date précise de sortie n’a été annoncée pour ce qui est du côté de Netflix. Toutefois, il faudra espérer la retrouver après la fin de la série sur le réseau.

The Sinner, c’est un casting assez chic et choc à la fois

Tout d’abord, il faut souligner que les intrigues dans The Sinner sont rondement menées. Ajoutons également que les personnages sont très bien écrits. Par ailleurs, la série s’appuie encore et toujours sur un casting à quatre étoiles. Une autre force, et pas des moindres.

Au cours de la saison 1, on a eu droit à Jessica Biel déjà aperçu dans ‘’Massacre à la Tronçonneuse’’ et ‘’Sept à la Maison’’. Celle-ci donnait la réplique à Bill Pullman et était également la productrice de la série.

Dans la saison 2, Carrie Coon de ‘’The Leftovers’’ et ‘’Fargo’’ était à l’affiche et toujours irréprochable. La saison 3 a vu Matt Bomer se joindre au casting. Ce dernier est d’ailleurs fréquent dans les séries policières. On a pu le voir dans ‘’FBI : duo très spécial’’ ou dans ‘’Chuck’’. En termes de charme, c’est un véritable atout. On l’avait également vu dans les films ‘’Magic Mike’’. Une pétition avait même été lancée par des fans qui désiraient le voir dans la saga ‘’Cinquante Nuances’’.

Le moins qu’on puisse dire, la saison 4 garde de belles surprises pour ses grands amoureux… On l’attend impatiemment sur Netflix !