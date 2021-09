Lucifer saison 6: Netflix dévoile de nouveaux indices sur la suite de la série et les fans risquent de lâcher une larme !

Le 10 septembre prochain Netflix met en ligne les épisodes tant attendus de Lucifer. Toutes les bonnes choses ont une fin et malheureusement, la série créée par Tom Kapinos aussi.

La suite promet de faire frissonner les fans (Attention SPOILERS)

L’arrivée d’un nouveau personnage va perturber le cours de la vie du diable. Alors que ce dernier a été proclamé gardien du royaume des cieux, il aura à faire à un nouvel ennemi. Cet ennemi n’est autre que la petite soeur de Satan, Rory, qui est plus motivée que jamais pour récupérer le trône des enfers. Pour y parvenir, elle sera même alliée avec l’ex-mari de Chloé, Dan Espinoza. Les images dévoilées montre en effet que ce dernier se trouve aux côtés de Rory. Même si on ne voit pas son visage, on reconnaît ses vêtements, puisqu’il porte exactement les mêmes que ceux de Dan le jour de son décès.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucifer (@lucifernetflix)

Le père de Trixie Espinoza serait ainsi remonté envers Lucifer et serait prêt à tout pour se venger. On attends de savoir quel est la raison de ce retournement de situation mais il se pourrait que cela soit lié à la place de Dan aux enfers. Ce dernier culpabilise probablement Lucifer pour ça.

Par ailleurs, il se trouverait que Chloé ait développé certains pouvoirs. En effet, depuis son retour au Paradis, elle possède des facultés similaires à celles de Lucifer. Elle tentera de les contrôler avec l’aide de Maze. Enfin, Michael, joué également par Tom Ellis, devrait aussi faire son grand retour. Depuis son départ dans la saison 5, les internautes se demandaient où ce dernier avait bien pu passer. Le frère jumeau de Lucifer serait retenu dans les profondeurs des enfers et nettoierait le sol à la brosse à dents.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucifer (@lucifernetflix)

Tom Ellis a affirmé que les fans allaient pleurer en voyant la fin

L’acteur principal de Lucifer et d’autres acteurs ont teasé une fin incroyable. Selon Tom Ellis, il va falloir prévoir les mouchoirs. « J’espère qu’ils vont sangloter ! Et j’espère que leurs cœurs seront remplis de joie en même temps », explique-t-il dans un interview. Quant à Lauren German, l’interprète de Chloé, elle dévoile une fin « amer » : « J e pense que [les fans] en fin de compte, ils obtiendront ce qu’ils veulent voir ». Cela signifie-t-il que Chloé et Lucifer finiront ensembles ? Elle explique également qu’il y aurait de nombreux rebondissements pour cette fin de série.

Les showrunners ont également fait des confidences. Lucifer Ildy Modrovich et Joe Henderson ont dévoilé : « La saison 6, en partie à cause de COVID, est devenue une saison beaucoup plus intime (…) Nous avons donc trouvé une histoire plus intime pour tous nos des personnages et une fin beaucoup plus émotionnelle. Nous n’avons pas eu à gratter pour trouver des histoires pour qui que ce soit » . Voilà qui tient en haleine.