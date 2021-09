Netflix : Un documentaire sort bientôt sur la compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez

La date de sortie n’a pas encore été annoncée mais on connaît déjà le contenu du documentaire qui se nommera « I am Georgina » ou « Je suis Georgina« en français.

En effet, il traitera de la vie de luxe que mènent le footballeur CR7 et sa femme Georgina Rodriguez. On pourra ainsi assister aux coulisses de la vie privée de leur famille, voir plus en profondeur à quoi ressemble leur vie et en connaître davantage sur leur histoire d’amour.

Georgina Rodriguez et Christiano Ronaldo, un coup de foudre ?

Le documentaire promet d’en dévoiler un peu plus sur la vie privée de Georgina Rodriguez et forcément donc, de son histoire d’amour avec le célèbre quintuple Ballon d’Or. Ces deux-là se sont rencontrés il y a cinq ans et ne se sont pas lâchés depuis. Ils racontent alors comment cela est arrivé. Alors que la mannequin espagnole travaillait dans un magasin Gucci de Madrid, en Espagne, Cristiano Ronaldo fait son entrée dans le magasin, et là c’est le coup de foudre. « C’est arrivé en une fraction de seconde, dit-il dans le documentaire. Je n’aurais jamais imaginé que ce serait si fort de tomber amoureux d’elle. Je ne m’y attendais vraiment pas. Georgina est la femme dont je suis totalement tombé amoureux », a confié CR7 dans le documentaire.

La vie de Georgina Rodriguez a totalement changé depuis

Après ce coup de foudre, la vie de l’influenceuse et mannequin s’est vue totalement bousculée : « J’ai 27 ans et ma vie a changé depuis cinq ans. C’était un jeudi d’été, je quittais le travail lorsqu’un bel homme de 2m est entré…« . On connait la suite ! On imagine à quelle point la vie de cette femme a du être bousculée à partir du moment où elle est devenue connue auprès du monde entier. Comment a-t-elle vécu cette médiatisation ? Comment a-t-elle vécu sa grossesse avec le footballeur ? Car il faut le savoir, 1 an après la rencontre d’un des couples les plus célèbres du monde, une petite fille, Alana, naît de cette union et est à présent le 4ème enfant de Cristiano Ronaldo.

Les fans de Cristiano Ronaldo sont aux anges !

Même s’il est très présent sur les réseaux sociaux, la vie privée du footballeur Cristiano Ronaldo reste tout le même relativement secrète. Mis à part sa vie professionnelle et ses multiples exploits, ses fans ne connaissent pas réellement sa vie personnelle. Dans le documentaire, on pourra réellement entrer en immersion dans son quotidien, découvrir un peu plus son rôle de mari, de père. Nous sommes impatients de découvrir le contenu du prochain documentaire intitulé « Je suis Georgina« , qui promet de nombreuses révélations sur leur vie de couple, et notamment sur leur rencontre en 2016.