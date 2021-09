Netflix se présente aujourd’hui comme une des plus grandes plateformes de streaming dans le monde entier avec plus 158 millions d’abonnés. Et ce qui est sûr, c’est qu’il y a matière à regarder en termes de séries et de films. Dans cet article, nous vous présentons 5 séries originales Netflix que vous devez absolument regarder.

1- Black Mirror

Black Mirror est à la base une production de la chaîne britannique Channel 4 qui est ensuite passé sous la direction de Netflix depuis la saison 3. Impossible de ne pas parler de cette série qui soulève énormément de questions quant à l’avenir de notre société technologique. Chaque épisode a sa propre histoire, indépendamment des autres. La série dépeint un futur plutôt pessimiste de la technologie, tout en restant réaliste. Plusieurs épisodes sortis il y a quelques années décrivent des situations qui sont en train de se produire actuellement. Comme par exemple « Chute libre« , le premier épisode de la saison 3, dans lequel le monde est régis par un système de notation. C’est exactement ce qu’il se passe en Chine.

2- How to get away with Murder

Comment ne pas mentionner cette somptueuse série, qui traite d’étudiants en fac de droit à qui il arrive de nombreuses péripéties. Elle regorge de tout les éléments essentiels à une série : enquête policières, suspenses, manipulation, histoire d’amour, batailles juridiques, etc. La créatrice de la série n’est autre que Shonda Rimes, qui dirige aussi Grey’s Anatomy et Scandal. La star du show, Viola Davis est une excellente actrice qui a été récompensée par un Emmy Award pour son interprétation d’Annalise Keating.

3- The Haunting of Hill House / of Bly

The Haunting of Hill House est la série d’épouvante par excellence ! L’angoisse est présente pendant les 2 saisons, qui possèdent chacune leur propre histoire. Les personnages ont de la profondeur et les acteurs les représentent parfaitement. L’ambiance est un peu similaire à la série American Horror Story. Il s’agit d’une série adaptée d’un roman culte des années 50 qui a été brillamment transformée.

4- Stranger Things

C’est l’une des séries originales Netflix les plus populaires et elle le vaut ! Tout se passe dans les années 80, quand de terrifiantes menaces arrivent à menacer une bande de gamins. Le décor est juste incroyable et le suspense est à son comble. La série se veut fantastique et possède dans son casting l’incroyable actrice Millie Bobby Brown qui joue Eleven, un des personnages principaux.

5- Orange is the New Black

Orange is the New Black est l’une des premières séries à être produite directement par Netflix. Elle se compose de huit saisons et traite du quotidien des femmes en prison. Elle vise notamment à dénoncer les comportements abusifs du personnel dans les prisons pour femmes aux États-Unis. La série est poignante par ce côté dénonciateur et par les personnages qui se veulent vraiment attachants. Des enjeux politiques sont traités parfaitement, on y trouve d’autres sujets importants comme l’homosexualité, les violences carcérales, les guerres de gang, les tensions raciales.