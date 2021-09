Netflix : 5 séries courtes et hilarantes que vous devez absolument regarder !

1- Santa Clarita Diet

En 3 saisons de 10 épisodes de 30 minutes, Santa Clarita Diet est une série originale Netflix qui mériterait vraiment plus de reconnaissance. En effet, John et Sheila sont mariés et tous les deux agents immobiliers. Ils vivent dans l’insatisfaction de leur petite routine tranquille à Santa Clarita, une banlieue de L.A., jusqu’au moment où Sheila subit une transformation incroyable : elle devient zombie et n’a plus qu’une obsession, trouver de la chair fraîche à dévorer. Son mari l’apprends et va l’aider à ses risques et périls. Un univers visuel qui ressemble fortement à Desperate Housewives et à Zombieland. La série est vraiment hilarante : le duo que forment Sheila et John, interprétés par Drew Barrymore et Timothy Olyphant est absolument génial et à mourrir de rire.

2- American Vandal

American Vandal se déguste en 2 saisons de 8 épisodes de 35 minutes. Un lycéen tente d’innocenter un de ses camarades viré du lycée pour avoir dessiné des pénis géants sur 27 voitures dont celles des professeurs de l’établissement. Ils cherchent donc le réel coupable et mènent leur propre enquête pour cela. La série est dotée d’un humour plutôt vulgaire car c’est vraiment du n’importe quoi et c’est en cela que c’est drôle, mais il y a dans le fond quelque chose de sérieux en dénonçant des aspects du système judiciaire subtilement, sous couvert de l’humour.

3- The end of the Fucking World

James, 17 ans, est persuadé d’être un psychopathe. Il souhaite alors tuer quelqu’un qu’il déteste dans son école. Il choisit une fille, Alyssa, qui est aussi tarée que lui et ils vont partir dans un road trip déjanté. La série est composée de 2 saisons de 8 épisodes de 20 minutes. La série se veut trash et comique en même temps. James et Alyssa sont complètement tarés ensembles et l’humour et l’amour se mélangent à la tristesse, la folie, la maladresse. La série est beaucoup saluée dans les commentaires, qui soulignent à quelle point elle est poignante, en plus de l’humour omniprésent.

4- Please Like Me

Josh, adulte, annonce à ses parents qu’il est homosexuel et rien ne va se passer comme prévu. C’est un personnage assez direct, froid, qui nous fait rire tout au long des saisons. Ce qui est drôle, c’est que la série a été réalisée par Josh Thomas, joué par lui-même et raconte sa propre vie. Ce qui est moins drôle, c’est la tournure de la saison 4 où les larmes prennent largement le dessus sur les rires à travers des épisodes bouleversants. C’est pour cela que nous vous conseillons cette série pleine de nuances. Il y a 4 saisons, de 8 épisodes en moyenne, qui durent 25 minutes.

5- Bonding

Bonding, c’est 2 saisons, 15 épisodes en tout de 16 minutes environ. La série se regarde assez vite et traite d’une étudiante dominatrice qui a pour assistant son meilleur ami de lycée qui vient de faire son coming-out. Bonding nous plonge dans les pratiques audacieuses du SM et les scènes qui les composent sont vraiment hilarantes.