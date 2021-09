Netflix : 5 films classiques à (re)découvrir !

C'est dimanche, vous êtes en train de chiller devant votre plateforme de streaming préférée et vous souhaitez un peu de légèreté. Netflix a pour vous dans son catalogue, 5 classiques qui seront parfaits à regarder pour ce jour off.

1- Gatsby le Magnifique (2013)

Le casting est à tomber par terre : Léonardo Dicaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan. Gatsby le magnifique est une façon de découvrir un classique de la littérature de Francis Scott Fitzgerald. C’est l’histoire de Nick Carraway, qui quitte la région du Middle-West pour s’installer à New York. Il va vivre aux côtés d’un mystérieux millionnaire, Jay Gatsby, qui s’étourdit en fêtes mondaines, et de sa cousine Daisy et de son mari volage, Tom Buchanan, issu de sang noble. L’adaptation au cinéma qu’en fait Baz Luhrmann est juste magique et promet un grand spectacle qui est susceptible de toucher un large public.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Seize The Movies (@seizethemovies)

2- Inception (2010)

Dans un style tout aussi grandiose avec Léonardo Dicaprio, nous vous conseillons fortement de visionner Inception sur Netflix. C’est un classique de l’histoire du cinéma qui traite d’un voleur expérimenté dans l’art périlleux de ‘l’extraction’, Dom Cobb, dont la spécialité consiste à s’approprier les secrets profonds d’un individu, enfouis dans son subconscient, lorsque son esprit est particulièrement vulnérable, pendant qu’il rêve. Cobb est aussi un fugitif traqué dans le monde entier. Seule une mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie d’avant. Un film de Christopher Nolan, qui retourne complètement le cerveau !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par more than just Movie Quotes (@movie__gasm)

3- Orgueil et préjugés (2006)

Il s’agit là d’un grand classique de la littérature britannique, Orgueil et préjugés de Jane Austen, revisité cinématographiquement par le réalisateur Joe Wright. Dans un petit village d’Angleterre sous le règne de George III, Mrs Bennet souhaite marier ses filles pour leur assurer un avenir serein. Mais c’est sans compter sur l’arrivée de nouveaux voisins, Mr. Bingley et son ami Mr. Darcy, qui plongent Jane et Elisabeth dans des affaires de coeur tumultueuses. Avec pour personnage principal l’actrice Keira Knightley, le film romantique questionne les origines sociales et la place des femmes dans la société. D’autres acteurs reconnus sont de la partie dont Matthew Macfayden, Rosamund Pike, Carey Mulligan ou bien Donald Sutherland.

4- V pour Vendetta (2006)

V pour Vendetta se déroule dans l’Angleterre fasciste de l’après-guerre nucléaire, où apparaît un justicier implacable signant ses actes de la lettre V. Il s’attaque à la dictature et est annulé par un désir de vengeance. Il s’agit là d’un grand classique poétique qui questionne le système et la société actuelle et qui pousse à la réflexion. Réalisé par James McTeigue, la distribution est excellente puisqu’elle regroupe Nathalie Portman ou bien Hugo Weaving.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eloïse Hailone (@eloisehailone)

5- Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001)

En ce qui concerne les classiques français, on retrouve ce chef d’oeuf film réalisé par Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou, qui se déroule à Paris. Amélie, serveuse, passe son temps à observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle fait tout en sorte pour faire le bien de ceux qui l’entourent. On la voit également tomber amoureuse d’un jeune homme. Une aventure douce et poétique.