Sense 8 (Netflix) : Pourquoi vous devez absolument regarder la série

De quoi parle Sense 8 ?

Il s’agit de 8 personnes natives de 8 pays différents, dont les conditions de vie, économies, climats, orientations sexuelles, origines sont tous totalement différents. Mais leur esprit se rejoignent par vision commune : celle d’un meurtre. Leurs visions deviennent de plus en plus fréquentes et ils comprennent qu’ils peuvent communiquer et interagir entre eux. Selon l’actrice Daryl Hannah, la série est un pur chef-d’oeuvre : « C’est une œuvre d’art totale. Un récit global mis en scène à échelle planétaire qui tend à décrypter ce que signifie aujourd’hui d’être un individu dans l’immense maelstrom de la mondialisation. C’est une incroyable allégorie du genre humain« , explique-t-elle.

Pourquoi regarder Sense 8 ?

1. Pour la diversité

Chaque personnage est issu d’un milieu social et culturel différent. Il s’agit même probablement de la série Netflix avec le plus de diversité. Chacun est unique à sa façon. Will est flic à Chicago, Riley est DJ à Londres, Lito est acteur à Mexico, Kala est étudiante à Bombay, Wolfgang est truand à Berlin, Capheus est conducteur de matutu au Niger, Nomi est blogueuse à San Francisco et Sun est femme d’affaires à Séoul.

2. Il y a beaucoup d’action

L’intrigue qui règne est assez prenante, en plus des rapports humains qui sont mis en avant. En effet, ce sont les producteurs du film V pour Vendetta et on ne s’attendait donc pas à moins. On suit tout de même la vie de 8 personnages principaux différents, alors que la plupart des séries en compte 4 ou 5.

3. Les valeurs véhiculées sont intenses

Dans les 2 saisons, la série de Lana Wachowski met en avant la tolérance, l’acceptation de soi, le partage, l’amour. Sense 8, c’est une leçon de vie fort en émotion.

