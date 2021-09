Braqueurs : Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de la série, qui sort le 24 septembre

Ce qu’on peut dire, c’est que Netflix a son lot en termes de séries sorties pour le mois de septembre ! Entre La Casa de papel, Lucifer, Sex Education, on ne sait plus vraiment où donner de la tête ! Et c’est sans compter sur l’arrivée de la série Braqueurs sur la plateforme, très attendue par le public.

Braqueurs : une adaptation du film français du même nom.

C’est la troisième collaboration entre Netflix et Julien Leclercq, qui avait mis en scène La Terre et le Sang et Sentinelle pour la plateforme. Le film français Braqueurs avait déjà rencontré un succès en salle avec plus de 500 000 entrées en France mais son succès est devenu international grâce au Netflix américain mais également grâce aux talents de ses acteurs Guillaume Gouix, Sami Bouajila et Guillaume Gouix et la présence du rappeur Kaaris. Le film étant percutant et sans concession, il est alors depuis devenu une véritable référence en France et à l’internationale.

D’ailleurs, Julien Leclercq le dit lui-même lors d’une interview « Braqueurs a été un carton mondial. Je le voyais avec mon insta de français. Je recevais des messages d’Amérique du Sud, de partout dans le monde.. Les acteurs me disaient la même chose. On s’est rencontrés avec Netflix et ils m’ont demandé ce que j’avais envie de faire…. Je me suis senti sur la même longueur d’ondes avec Netflix en matière de références, de rythme, de casting, de lumières, de tout…« .

Une mini-série de 6 épisodes