Lupin (Netflix) : La doublure d’Omar Sy a été condamné à 2 ans de prison ferme !

Le 15 août dernier, le cascadeur avait été placé en garde à vue

L’homme, dont l’identité n’a pas été dévoilée avait été trouvé sur un moto-cross non-homologué sans casque. Ce dernier faisait des slaloms en empruntant plusieurs sens-interdits sur le parking d’un centre-commercial. Alors que la police tentait de l’intercepter à pied, la doublure d’Omar Sy dans Lupin s’est dirigé vers le parking d’un fast-food et a écrasé le pied d’un policier en s’y rendant.

Il a réussi à prendre la fuite mais a été aperçu une deuxième fois deux heures plus tard à Montreuil où il continuait ses slaloms puis une troisième fois à Drancy vers 17h30, l’individu faisait des roues-arrières toujours en sens-interdit dans la rue. Enfin, il a encore été vu en début de soirée au niveau de la sortie de Bondy Nord, sur l’autoroute A3 en direction d’Aulnay-sous-Bois. Il bifurquait en contre-sens de l’autoroute sur la bande d’arrêt d’urgence. Il a même grillé un feu rouge à la sortie du tunnel et percuté une voiture 10 mètres plus loin. La conductrice était choquée et a dû être prise en charge par des médecins. Après toutes ces nombreuses infractions, les policiers de la brigade anticriminalité en civil ont interpellés le cascadeur et l’a placé en garde à vue.

La doublure d’Omar Sy est condamné à 2 ans de prison ferme

Le procès du jeune homme a eu lieu le 8 septembre au tribunal judiciaire de Bobigny. Il s’explique de la manière suivante face à l’audience : “On m’a volé une moto il y a quelques mois. Je n’ai pas vu que c’étaient des policiers. C’était l’appréhension”. Le policier est atteint d’une double fracture à la malléole et la doublure réponds à cela que “ça aurait pu être plus grave”. Apparement, ce n’était pas la première fois que le cascadeur professionnel opte pour des performances dangereuses sur la route, avec pour but de les diffuser sur le réseau social Instagram.

Après une leçon de morale de la cour, qui lui dit qu’il est censé connaître les risques avec se profession, la doublure d’Omar Sy s’excuse : « Ce sont des bêtises. Je m’excuse« , a-t-il indiqué. Alors que le jeune homme a seulement 25 ans, il a été condamné à deux ans de prison ferme et un an avec sursis pour avoir « causé déambulé à sens inverse dans les rues et mit la vie de piétons en danger« . De plus, il ne pourra plus conduire de véhicule pendant deux ans. Cependant, grâce à son boulot, et à son avocat, le Tribunal accepte de lui attribuer une peine aménagée, afin d’honorer ses contrats de films, puisque le jeune homme « fait partie de la plus grande boîte de cascades en France et dans le monde« . Avoir un métier haut placé décidément ça aide, si on en croit le procès du joueur de football lyonnais Jérôme Boateng, qui n’a pas écopé de prison mais d’une amende d’1,8 millions d’euros.