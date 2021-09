Midnight Mass : Netflix vient de dévoiler la bande annonce de la nouvelle série d’horreur !

Midnight Mass ou Les Sermons de Minuit est la nouvelle série de Netflix et Mike Flanagan, le réalisateur des séries The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. Ces deux séries ont eu beaucoup de succès et font parties des meilleurs séries d’épouvante de tous les temps selon nous.

Midnight Mass débarque le 24 septembre sur Netflix

C’est l’histoire d’une petite communauté insulaire isolée sur une île. Des évènements inexpliqués et miraculeux arrivent et coïncident avec l’arrivée d’un prêtre, le père Paul et d’un jeune homme en disgrâce. Seulement, de sombres présages arrivent face à ces miracles et ils devront y faire face.

Dans le casting, on retrouve plusieurs acteurs des séries The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor tels que Kate Siegel, Annabeth Gish, Henry Thomas, Rahul Kohli, Alex Essoe ou bien Robert Longstreet. Mais on trouve également d’autres acteurs connus comme Zach Gilford (Friday Night Lights), Hamish Linklater (Legion), Michael Trucco (Battlestar Galactica), Samantha Sloyan (Grey’s Anatomy), Rahul Abburi (Good Game), Crystal Balint (The Bletchley Circle: San Francisco), Matt Biedel (Narcos: Mexico), etc.

En sept épisodes, la série qui débarque juste avant Halloween a pour objectif de nous effrayer, si on en croit la bande annonce et l’approche de Netflix qui légende « N’ayez pas peur, tout va bien se passer… » Très rassurant !

Netflix dévoile la bande annonce effrayante de Midnight Mass

La bande-annonce nous montre que Mike Flanagan a une approche unique et spéciale pour faire vivre des histoires d’horreur. En effet, pour lui, il est indispensable d’inclure la religion dans des histoires avec des évènements inexpliqués : « Il est impossible de séparer la Bible en tant que livre de la littérature d’horreur. Elle contient tout, elle épouse ouvertement et sans vergogne des événements surnaturels et horribles à gauche et à droite. Même le héros de l’histoire – Dieu, l’incarnation de l’amour – noie le monde quand il se met assez en colère dans l’Ancien Testament« , exprime celui qui a été élevé avec la religion catholique. Il a même été enfant de chœur dans ses paroisses de Governors Island à New York et à Bowie, dans le Maryland.

Par ailleurs, Mike Flanagan a été inspiré par son histoire. « Il ne s’agit pas seulement de catholicisme, il s’agit des traditions de toutes nos religions, en particulier celles qui remontent au monde antique. Le monde antique était un endroit sanglant, violent et terrifiant où nous ne comprenions pas la nature ou le temps, ou si nous vivrions la nuit ou la saison. Et chaque fonction naturelle de la planète pouvait être conçue pour l’impression d’être une attaque surnaturelle. » a-t-il déclaré.

En commentaire, les internautes ont l’air ravis par la nouvelle : « Oh j’ai hâte de voir la série« , « Elle va être mortelle« , peut-on notamment lire sous l’annonce de Netflix. Nous sommes en tous cas vraiment impatients de découvrir si la série est à la hauteur de la bande-annonce !